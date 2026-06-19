Orquestra leva “As Quatro Estações” ao público em Passo Fundo

O concerto integra uma série de ações para ampliar o acesso à música de concerto no interior do Estado. Orquestra Sinfônica de Carazinho / Divulgação

A obra "As Quatro Estações", uma das composições mais conhecidas da música clássica mundial, será apresentada gratuitamente em Passo Fundo neste sábado (20). O concerto da Orquestra Sinfônica de Carazinho (OSINCA) ocorre às 19h30min, na Igreja Santa Teresinha, com entrada livre por ordem de chegada.

Composta pelo italiano Antonio Vivaldi em 1723, a obra é formada por quatro concertos para violino e orquestra que representam as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno.

A apresentação será conduzida pelo maestro, cravista e pesquisador Fernando Cordella. O violinista Giovani dos Santos participa como solista convidado.

O concerto integra as ações da OSINCA para ampliar o acesso à música de concerto no interior do Estado. A iniciativa também busca aproximar o público de obras consideradas fundamentais na história da música.

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