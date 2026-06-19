Orquestra leva “As Quatro Estações” ao público em Passo Fundo

A obra "As Quatro Estações", uma das composições mais conhecidas da música clássica mundial, será apresentada gratuitamente em Passo Fundo neste sábado (20). O concerto da Orquestra Sinfônica de Carazinho (OSINCA) ocorre às 19h30min, na Igreja Santa Teresinha, com entrada livre por ordem de chegada.
Composta pelo italiano Antonio Vivaldi em 1723, a obra é formada por quatro concertos para violino e orquestra que representam as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno.
A apresentação será conduzida pelo maestro, cravista e pesquisador Fernando Cordella. O violinista Giovani dos Santos participa como solista convidado.
O concerto integra as ações da OSINCA para ampliar o acesso à música de concerto no interior do Estado. A iniciativa também busca aproximar o público de obras consideradas fundamentais na história da música.
Serviço
- Concerto "Vivaldi – As Quatro Estações" Igreja Santa Teresinha – Passo Fundo
- Sábado, 20 de junho, 19h30min
- Entrada gratuita, por ordem de chegada
- Classificação livre
- Duração aproximada: 60 minutos