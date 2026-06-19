No Dia do Cinema Brasileiro, conheça o filme mudo gravado em Passo Fundo nos anos 1950

A película apresenta cenas nos clubes Vera Cruz, Cruzeiro, Passofundense e Caixeiral. Acervo Musecom / Divulgação

No dia do Cinema Brasileiro, celebrado nesta sexta-feira (19), a produção de sete minutos e 47 segundos oferece um raro retrato de Passo Fundo nos anos 1950.

O filme mudo Carnaval em Passo Fundo, registra bailes carnavalescos em clubes tradicionais da cidade e preserva imagens que ajudam a compreender a sociedade daquele período.

A película, preservada pelo Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa, apresenta cenas nos clubes Vera Cruz, Cruzeiro, Passofundense e Caixeiral, tradicionais pontos de encontro na época.

Entre foliões fantasiados, rainhas e reis do carnaval, crianças brincando e famílias reunidas nos salões, as imagens registram uma época em que os bailes concentravam as comemorações carnavalescas da cidade.

Para o jornalista, mestre em Produção e Recepção Literária e especialista em Cinema e Linguagem Audiovisual, Fábio Luis Rockenbach, o principal valor da obra está em seu caráter histórico.

— Eu acho que o significado histórico dele tem mais importância do que o audiovisual — comenta Fábio.

Para Rockenbach, a produção deve ser entendida como um documento de seu tempo.

— É um pedaço da memória de Passo Fundo que tem importância como memória histórica já que ele não é propriamente um documentário mas um registro documental — destaca.

Além dos bailes carnavalescos, o filme mostra detalhes sobre os costumes e as relações sociais de Passo Fundo da década de 1950. Entre as imagens, é possível observar diferentes gerações compartilhando os espaços dos clubes e participando das festividades.

— Tem coisas interessantes ali, gravações em diferentes horários. Tem crianças e idosos aparecendo em diferentes imagens nesses clubes — comenta.

Confira mais detalhes da produção

O pesquisador destaca que esse tipo de registro permite observar aspectos da vida cotidiana que vão além da própria festa.

— A gente costuma dizer, no estudo de qualquer obra audiovisual, narrativa ou documental, ficcional ou não, que todo audiovisual é um registro do tempo em que foi feito — afirma.

Para ele, mesmo sem som, as imagens oferecem elementos que ajudam a compreender a sociedade daquele período.

— Um pedaço destas imagens permite uma compreensão bem ampla de hábitos, costumes e interações sociais. Só a partir dessa observação já é possível perceber que se trata de uma peça histórica valiosa, mais do que propriamente de memória cinematográfica — completa.

Embora tenha sido produzido para registrar uma celebração carnavalesca, o filme acabou preservando muito mais do que uma festa.

Quase cem anos depois, o curta segue oferecendo um olhar singular sobre o passado e lembrando que a história do cinema nacional também foi construída longe dos grandes centros, em registros que resistiram ao tempo.