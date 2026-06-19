Cultura e Lazer

Memória em película
Notícia

No Dia do Cinema Brasileiro, conheça o filme mudo gravado em Passo Fundo nos anos 1950

A produção mostra bailes em tradicionais clubes da cidade, oferece um retrato das celebrações carnavalescas e aspectos da vida cotidiana que vão além da própria festa

Amanda de Andrade

Repórter

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