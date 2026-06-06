Feira Livre do Batatas reúne arte, gastronomia e música neste sábado em Passo Fundo

A segunda edição da Feira Livre do Batatas ocorre neste sábado (6) em Passo Fundo , no norte do Estado. O evento será no bar Batatas e no estacionamento do Pub 540, na Rua Independência. Serão mais de oito horas de programação voltada à economia criativa, gastronomia e música.

A música também será um dos destaques do evento. Os shows começam às 16h45min com a banda Bené e o Fim, que apresenta o espetáculo Brasilidades. Na sequência, às 18h45min, sobe ao palco o Grupo Sambah, com repertório voltado ao samba. Às 21h, a banda Tropicanos leva ao público ritmos latino-americanos. Após o encerramento da feira, a programação segue no Batatas com apresentação do grupo Forrózim, previsto para a meia-noite.