Cultura e Lazer

Segunda edição
Notícia

Feira Livre do Batatas reúne arte, gastronomia e música neste sábado em Passo Fundo

Evento terá 40 expositores de artesanato, moda, vinil e gastronomia; shows iniciam às 16h45min

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS