Fábio Jr. retorna a Passo Fundo com show neste sábado

Cantor tem mais de 50 anos de carreira. André Feltes / Agencia RBS

O cantor Fábio Jr. retorna a Passo Fundo, no norte do Estado, neste sábado (20), em show na Arena Clube Comercial. A apresentação faz parte das comemorações do mês dos namorados, e deve reunir casais e fãs do cantor em uma noite marcada por grandes sucessos da música romântica brasileira.

Com mais de 50 anos de carreira, Fábio Jr. consolidou seu nome como cantor, compositor, ator e apresentador. No palco, o artista apresentará os clássicos como Só Você, Caça e Caçador e Alma Gêmea.

— Vai ser muito bacana voltar a Passo Fundo, já faz um tempão! Estou esperando todo mundo lá — convida o cantor.

Ainda há ingressos à venda pelo site BaladApp, a partir de R$ 120. A abertura dos portões está prevista para às 21h.

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