Da infância aos palcos: a trajetória de quem cresceu dentro da tradição

A cultura gaúcha faz parte da rotina de muitas famílias e vai além das comemorações de setembro.

Em Passo Fundo, no norte do Estado, os irmãos Pietro Antônio e Antonella Vitória dos Passos e o casal Jéssica Bresolin e Luiz Felipe Arruda dividem o dia a dia entre estudos, trabalho, ensaios e apresentações.

Eles mostram que a vivência tradicionalista não se limita à Semana Farroupilha, ela faz parte da rotina durante o ano inteiro.

Pietro, 12 anos, começou no CTG Moacyr da Motta Fortes por influência do pai. Atualmente participa da invernada artística e da chula.

Já sua irmã Antonella, 10 anos, entrou para o tradicionalismo quando tinha 3 anos, inspirada pelo irmão. Foi também por causa de Pietro que Antonella começou a tocar gaita.

— Como nem sempre havia um músico para acompanhar meu irmão nas apresentações de chula, nosso pai sugeriu que eu aprendesse a tocar gaita, e eu gostei da ideia — relembrou.

Rotina entre estudos e ensaios

A dedicação exige organização. Pietro divide as atividades do CTG entre futebol e a escola. Antes dos ensaios, Antonella prioriza as tarefas escolares.

O casal Jéssica Bresolin e Luiz Felipe Arruda, 32 e 27 anos, vive rotina semelhante. Apesar das carreiras como engenheira civil e desenvolvedor de software, ambos mantêm a participação ativa em CTGs desde a infância.

Luiz Felipe iniciou cedo, aos 10 anos, em Severiano de Almeida, e seguiu dançando em diferentes cidades até se estabelecer em Passo Fundo.

Jéssica começou aos três anos, em Erechim. Atualmente, os dois representam o CTG Sentinela do Pago, de Marau.

— A gente reorganiza a agenda para participar dos ensaios e festivais — afirma Jéssica.

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Tradição no dia a dia

Para o casal, o tradicionalismo ocupa um "terceiro turno" depois do expediente de trabalho. Mesmo com a rotina agitada, ela destaca a satisfação de manter a ligação à cultura gaúcha.

— É uma rotina intensa, mas existe muito amor envolvido. Ao mesmo tempo que é cansativo, é muito gratificante — resume Jéssica.

Além da realização pessoal, o casal enxerga a participação como uma forma de manter a tradição viva para as próximas gerações.