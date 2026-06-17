Após uma década, Casa Drum fecha espaço físico; atividades seguirão em novo formato

Os saraus se consolidaram como uma das principais marcas do espaço e chegaram a ocupar locais como o Teatro Múcio de Castro. Casa Drum Música e Arte / Divulgação

Durante 10 anos, a Casa Drum Música e Arte foi palco para aulas, apresentações, exposições e encontros culturais em Passo Fundo, no norte do Estado.

Idealizado pela musicista, cantora e produtora cultural Jaqueline Drum, conhecida artisticamente como Jaque Drum. O espaço físico foi fechado em maio e deixa uma trajetória de incentivo às artes e à formação de público para a cultura.

A história começou dentro do apartamento da própria fundadora. Com o crescimento das atividades, a iniciativa ganhou um espaço maior e passou a reunir diferentes linguagens artísticas em um mesmo local.

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Segundo Jaqueline, quando a Casa Drum surgiu, havia poucos ambientes voltados às artes na cidade.

— Nós fomos um dos primeiros espaços dedicados a artes múltiplas. Não só uma escola de música ou de artes, mas um espaço dedicado a várias atividades nesse sentido. E começou justamente porque nós não queríamos fazer só aulas. Queríamos criar eventos culturais também — destacou Jaqueline.

Para a fundadora, uma das principais contribuições do projeto foi ajudar a formar um público mais interessado em cultura.

— Sempre falamos que o nosso grande propósito era criar um público consumidor de cultura. E, de certa forma, mesmo com o espaço encerrando as atividades agora, eu sinto que conseguimos atingir o nosso objetivo — comentou.

Entre as iniciativas que passaram pelo local estão o Festival de Contação de Histórias e o Leia Gibi, projetos que começaram dentro da Casa Drum e posteriormente seguiram de forma independente. As exposições de arte também marcaram a programação do espaço.

Jaqueline lembra que uma das primeiras sessões realizadas pela Casa Drum reuniu apenas 12 participantes. Na segunda edição, o público já havia crescido para cerca de 80 pessoas.

Os saraus também se consolidaram como uma das principais marcas do espaço e chegaram a ocupar locais como o Teatro Múcio de Castro. Ao longo dos anos, também foram realizados saraus músico-literários, exposições, encontros com artistas e eventos voltados à divulgação de novos talentos.

Cultura além da formação artística

Embora muitos alunos tenham seguido carreira na música e nas artes, Jaqueline afirma que a principal proposta da Casa Drum nunca esteve ligada à formação de profissionais.

— Esse nunca foi o nosso grande propósito. Nunca foi questão de formação de profissionais, mas sim uma formação de pessoas que tenham cultura, insiram cultura na sua vida — comentou.

Na avaliação dela, a percepção da sociedade sobre a arte também mudou ao longo da última década.

— Eu sinto que de 10 anos para cá a cidade evoluiu, as pessoas evoluíram também — destacou a artista.

Além das atividades presenciais, a Casa Drum manteve ações culturais durante a pandemia. Entre elas estiveram dois saraus realizados de forma online e a produção de videoclipes com alunos, permitindo que familiares acompanhassem as apresentações à distância.

— Num período onde nós não conseguíamos realizar o nosso trabalho como gostaríamos, ainda assim fizemos algo inédito e muito valioso — explicou.

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Nos últimos anos, a Casa Drum também concentrou esforços em projetos voltados à visibilidade de artistas iniciantes. Iniciativas como o “Minha Primeira Exposição” e o “Musicalize” abriram espaço para que novos nomes mostrassem seus trabalhos ao público.

— Pessoas que nunca tiveram a oportunidade de cantar com uma banda iam lá e podiam cantar no evento. Isso permitiu que muitas pessoas mostrassem seus talentos — finalizou.

Próximos passos

Apesar do encerramento das atividades no espaço físico, a Casa Drum continuará atuando na produção cultural e com aulas de musicalização.