Tributo a Michael Jackson, show de Thiaguinho e Feira de Gibi: veja a agenda do fim de semana em Passo Fundo

Do pagode ao rock nostálgico, passando pelo universo dos quadrinhos e um tributo ao Rei do Pop, o fim de semana promete programação para todos os gostos em Passo Fundo, no norte do Estado.

A agenda cultural reúne shows nacionais, espetáculos de humor musical e eventos voltados à arte e à cultura geek. Além das atrações pagas, quem busca opções gratuitas também encontra alternativas como o Leia Gibi, na Praça Marechal Floriano. Veja mais abaixo:

Tributo ao Rei do Pop

No show, Rodrigo Teaser interpreta o Rei do Pop Michael Jackson. Felipe Menezes / Divulgação

No sábado (16), espetáculo de Rodrigo Teaser chega a Passo Fundo com toda a energia e magia de Michael Jackson, em um Tributo ao Rei do Pop.

Considerado o principal cover de Michael na América Latina, o cantor apresenta um show completa com dança e performance, revivendo os maiores sucessos. O encontro é no Gran Palazzo Centro de Eventos, a partir das 21h. Os ingressos ainda estão disponíveis pela Blueticket.

Leia Gibi na Praça da Cuia

Participam quadrinistas e artistas do universo do desenho. Eduarda Costa / Agencia RBS

A 3ª edição do Leia Gibi, a feira de quadrinhos de Passo Fundo, chega a praça Marechal Floriano neste sábado (16). O evento ocorre das 14h às 20h, e deve ter oficina de desenho, quadrinhos e personagens, além de bate papo com artistas convidados, apresentações musicais e exposição de livros, quadros e quitutes.

O evento é gratuito, e a programação completa pode ser acessada no Instagram @LeiaGibi.

Thiaguinho

Thiaguinho se apresenta nesta sexta-feira na Arena Gran Palazzo. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Nesta sexta-feira (15), Passo Fundo recebe a turnê Bem Black de Thiaguinho, um dos principais nomes do pagode nacional. O show será na Arena Gran Palazzo, baseado no novo projeto do cantor que celebra a cultura preta com uma mistura de pagode, soul, jazz, afrobeat e R&B.

A noite ainda terá shows do Grupo Chocolate, Os Verdinhos e Grupo da Praça. Os ingressos estão disponíveis em Guichê Web.

Geriatricus

Integrantes do Geriatricus transformam o palco em um espetáculo de humor, música e nostalgia. Divulgação

O grupo Geriatricus, fenômeno das redes sociais que mistura humor, música e personagens caricatos, se apresenta em Passo Fundo na noite de sábado (17), no Gran Palazzo.