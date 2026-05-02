Porta centenária de prédio tombado em Passo Fundo já foi considerada a mais alta do Brasil nos anos 1970

Porta chama a atenção pela proporção em relação às janelas, no prédio da APL. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Em meio à tradição literária de Passo Fundo, declarada em lei como a Capital Nacional da Literatura, um detalhe arquitetônico chama a atenção de quem passa pela Avenida Brasil, no Centro: a altura incomum da porta da Academia Passo-Fundense de Letras (APL), que tem entre oito e 10 metros.

A característica é frequentemente associada à ideia da estrutura ser a maior porta do Brasil. A afirmação, porém, é difícil de ser comprovada. De acordo com o presidente da APL, Gilberto Cunha, a fama ganhou força na década de 1970, quando publicações da própria entidade passaram a destacar a característica da porta em suas capas.

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— Essa particularidade foi destacada nos Anuários da Academia Passo-Fundense de Letras, edições de 1975 e 1976, cujas capas foram ilustradas por fotografias da fachada do prédio histórico, com a seguinte descrição: "A mais alta porta do Brasil" — relembra.

Sem um título oficial, o tamanho da porta é tratado mais como uma curiosidade local do que como um recorde. Ainda assim, a altura e a arquitetura da porta chamam a atenção de quem observa a fachada do prédio histórico, especialmente pela proporção em relação às janelas e ao restante da construção.

Apesar da repercussão, não há qualquer registro oficial que confirme a dimensão em comparação com outras estruturas semelhantes no país.

— Não há, pelo que se sabe, instituições certificadoras de alturas de porta no país. Ninguém nunca mediu, então, até que se prove o contrário, fica sendo a mais alta porta mais alto do Brasil — brinca Cunha.

Construída em 1912, a edificação apresenta estilo eclético e mantém características originais, mesmo após intervenções ao longo do tempo. A porta, nesse contexto, acabou se tornando um elemento emblemático do imóvel.

Prédio histórico

O prédio que abriga a Academia Passo-Fundense de Letras foi construído pelo Clube Pinheiro Machado, entidade ligada ao Partido Republicano Rio-Grandense, liderado, à época, por Borges de Medeiros.

Ao longo do século, o espaço teve diferentes funções e acompanhou a formação cultural de Passo Fundo. Em 1938, passou a sediar o Grêmio Passo-Fundense de Letras, que deu origem à atual Academia. Também abrigou a primeira Biblioteca Pública Municipal e, em 1954, o Instituto Histórico de Passo Fundo.

A transformação para Academia ocorreu em 1960, quando criou-se o espaço para promoção literária na cidade com escritores, pesquisadores e estudiosos da cultura local. O prédio foi tombado como patrimônio histórico de Passo Fundo em 1990.

Atualmente, o espaço integra o complexo do Espaço Cultural Roseli Doleski Pretto, ao lado de outros equipamentos culturais importantes, como o Teatro Múcio de Castro, a Biblioteca Pública Municipal Arno Viuniski e o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider.