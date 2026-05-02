Cultura e Lazer

Patrimônio histórico
Notícia

Porta centenária de prédio tombado em Passo Fundo já foi considerada a mais alta do Brasil nos anos 1970

Estrutura ganhou fama quando Academia Passo-Fundense de Letras fez publicação sobre altura da porta. O título, porém, não tem certificação oficial

Alessandra Hoppen

Repórter

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