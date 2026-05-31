“Na Casa do Mate” vence o 39º Carijo da Canção Gaúcha em Palmeira das Missões

Após cinco dias de programação, o 39º Carijo da Canção Gaúcha anunciou seus vencedores na madrugada deste domingo (31), em Palmeira das Missões, no noroeste do Estado. O principal prêmio do festival ficou com a canção "Na Casa do Mate", interpretada por Nilton Ferreira.
Com letra de Pedro Freitas Flores e melodia de Sabani Felipe de Souza, a composição também conquistou os troféus de Melhor Arranjo Instrumental e Destaque Feminino, este último entregue à intérprete Ana Claudia Rizzato.
O segundo lugar ficou com Gosto de Falar de Campo, interpretada por Igor Tadielo. Já o terceiro lugar foi conquistado por A Voz da Palmeira, defendida por Cristiano Sonttag e Edu Dall’osto.
A última noite do evento, realizada neste sábado (30), começou com um tributo ao cantor e compositor Pedro Ortaça, que morreu na sexta-feira (29), aos 83 anos. A homenagem reuniu familiares, amigos e artistas ligados à trajetória do músico, considerado um dos maiores representantes da cultura missioneira.
Na sequência, subiram ao palco as 16 composições classificadas para as fases Local e Geral do festival, em uma maratona de apresentações que se estendeu até a madrugada. O encerramento artístico ficou por conta do show com o Gaúcho da Fronteira, que animou o público presente no Parque de Exposições Tealmo José Schardong.
Além das apresentações competitivas, a programação do Carijo contou, ao longo da semana, com shows de artistas como Yangos, Ricardo Bergha, Walther Morais, Cristiano Quevedo, Família Ortaça e Gaúcho da Fronteira.
Confira os vencedores:
- 1º lugar (Troféu Soldado Pé no Chão): Na Casa do Mate
- 2º lugar (Troféu Tarefeiro): Gosto de Falar de Campo
- 3º lugar (Troféu Erva-Mate): A Voz da Palmeira
- Melhor Intérprete: Taine Schettert (No Carijo da Alma)
- Melhor Instrumentista: Ronison Borba
- Melhor Arranjo Vocal: Temperança
- Melhor Trabalho Poético: O Campo Não é uma Estrada
- Composição sobre a História de Palmeira das Missões: A Voz da Palmeira
- Melhor Tema Ecológico: Lições da Terra e do Mate
- Música Mais Popular: Velha Palmeira
- Melhor Composição sobre a Temática Erva-Mate: Dos Mates que a Vida Serve
- Melhor Composição sobre as Missões: Pela Mão do Jesuíta
- Melhor Melodia: Hoje