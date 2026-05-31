“Na Casa do Mate” vence o 39º Carijo da Canção Gaúcha em Palmeira das Missões

"Na Casa do Mate" foi interpretada por Nilton Ferreira. Carijo da Canção Gaúcha / Divulgação

Após cinco dias de programação, o 39º Carijo da Canção Gaúcha anunciou seus vencedores na madrugada deste domingo (31), em Palmeira das Missões, no noroeste do Estado. O principal prêmio do festival ficou com a canção "Na Casa do Mate", interpretada por Nilton Ferreira.

Com letra de Pedro Freitas Flores e melodia de Sabani Felipe de Souza, a composição também conquistou os troféus de Melhor Arranjo Instrumental e Destaque Feminino, este último entregue à intérprete Ana Claudia Rizzato.

O segundo lugar ficou com Gosto de Falar de Campo, interpretada por Igor Tadielo. Já o terceiro lugar foi conquistado por A Voz da Palmeira, defendida por Cristiano Sonttag e Edu Dall’osto.

A última noite do evento, realizada neste sábado (30), começou com um tributo ao cantor e compositor Pedro Ortaça, que morreu na sexta-feira (29), aos 83 anos. A homenagem reuniu familiares, amigos e artistas ligados à trajetória do músico, considerado um dos maiores representantes da cultura missioneira.

Na sequência, subiram ao palco as 16 composições classificadas para as fases Local e Geral do festival, em uma maratona de apresentações que se estendeu até a madrugada. O encerramento artístico ficou por conta do show com o Gaúcho da Fronteira, que animou o público presente no Parque de Exposições Tealmo José Schardong.

Além das apresentações competitivas, a programação do Carijo contou, ao longo da semana, com shows de artistas como Yangos, Ricardo Bergha, Walther Morais, Cristiano Quevedo, Família Ortaça e Gaúcho da Fronteira.

Confira os vencedores: