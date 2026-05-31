Cultura e Lazer

Festival nativista
Notícia

“Na Casa do Mate” vence o 39º Carijo da Canção Gaúcha em Palmeira das Missões

Composição com letra de Pedro Freitas Flores e melodia de Sabani Felipe de Souza também conquistou os troféus de Melhor Arranjo Instrumental e Destaque Feminino

Alessandra Hoppen

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