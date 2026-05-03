Outono a dois: chalés no norte do RS viram refúgio romântico para casais

Com a aproximação da temporada de frio, crescem as buscas por destinos aconchegantes para curtir as baixas temperaturas. No norte do Rio Grande do Sul, quem não quer viajar para muito longe de casa encontra nas cabanas e chalés opções acessíveis com jacuzzis, lareiras, brunch e outros atrativos que compõem o clima romântico característico da estação.
GZH Passo Fundo listou cinco opções para aproveitar o fim de semana ou feriados prolongados em cidades como Casca, Mato Castelhano, Marau, Ernestina e no interior de Erechim.
Casca
Localizado a nove quilômetros do Centro de Casca, na charmosa Vila Evangelista, o Piemonte Chalé oferece estadia para duas pessoas. Com construção no estilo clássico de chalé alpino trabalhado em madeira, o ambiente conta com uma jacuzzi e teto panorâmico com vista para as estrelas.
Durante o inverno, a recomendação é acender a lareira que fica na parte principal da acomodação e aproveitar um bom vinho. Para quem gosta de se sentir na natureza, o chalé possui varanda com vista para o vale.
Ernestina
Mais retirado do centro urbano, o Chalé Recuerdo oferece uma estadia intimista e aconchegante para casais no interior de Ernestina, na localidade de Capão do Valo. O local conta com banheira em um ambiente romântico com vista para o pôr do sol.
Além dos espaços internos, no chalé é possível aproveitar uma piscina privativa. A estadia inclui café da manhã para quem não abre mão de aproveitar uma boa gastronomia.
Erechim
Localizadas no Vale do Dourado, interior de Erechim, as cabanas Luna e Amora da Vila Trentin oferecem um ambiente mais rústico, de contos de fadas, para casais que querem se desconectar da vida na cidade.
As acomodações contam com hidromassagem e lareiras interna e externa, além de vista panorâmica para a natureza. Há opções de café da manhã e jantar inclusos na diária.
Além dos chalés românticos, a Vila Trentin conta com mais de 40 imóveis, com opções para a família e com piscina aquecida, assim como cantina, mini gruta e biblioteca.
Mato Castelhano
Em Mato Castelhano, o Chalet Cabernet oferece uma experiência única e relaxante em meio à natureza, com vista para um lago. O local fica junto à Chácara João de Barro e é ideal para casais, mas também oferece pacotes para outros públicos.
O ambiente com deck e balanço feitos em madeira, fogueira no meio das árvores para assar marshmallow, trilha e campo aberto para organizar piqueniques. Além disso, há uma piscina compartilhada.
Marau
No interior de Marau está uma opção de estadia para casais que mistura o clássico e o futurista: é o Chalé Bolha, que fica na localidade de São Luis da Mortandade.
Como o nome já indica, a construção é em formato de bolha. A acomodação conta com uma hidromassagem tecnológica na parte interna e um ofurô rústico na parte externa, com vista para a natureza, além de uma fogueira. O local também possui uma área de acesso para um lago nas proximidades.