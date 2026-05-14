Frederico Westphalen sedia primeiro "Pint of Science" e entra na rota mundial da ciência

Estudantes testam funcionamento de drones . UFSM / Frederico Westphalen / Divulgação

Nos dias 18, 19 e 20 de maio, o festival internacional que brinda a ciência, o Pint of Science, ocorre em Frederico Westphalen, no norte do Estado. O evento começa às 18h30min nos três dias.

Conforme a organização do evento, além de democratizar o acesso ao conhecimento científico, o festival contribui para despertar vocações, fortalecer a educação e valorizar a produção científica nacional.

As atividades são gratuitas e não requerem inscrições. Confira abaixo a programação completa.

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Programação

18 de maio - Ciência aplicada e inovação

A Vitrola vai abrir as portas para falar de Ciência Aplicada e Inovação. A professora Denise Schmidt vai responder se os Aromas podem proteger as plantas. Enquanto Cristiano Bertolini pergunta: Onde fica o banheiro? Ao trazer essa questão, ele vai pontuar os erros de tradução que a IA (ainda) comete.

Já o professor e pesquisador Juliano Smanioto Barin vai apresentar a temática FoodTechs: A Inovação em um gole. Um projeto inovador que já criou refrigerante natural, fabrica corantes naturais a partir de restos de alimentos e possui uma impressora de alimentos em 3D.

19 de maio – Tecnologia e informação

É a vez do Maudito Gastro Barrecepcionar os pesquisadores para um dia de debates sobre Tecnologia e informação. Na era da Inteligência Artificial, a distinção entre o real e a mentira vira linha tênue. Para falar sobre a temática a professora Mirian Redin de Quadros vai discutir Por que ainda acreditamos em fake news?

Na sequência, Emanuel Araújo Silva faz em sua apresentação um paralelo divertido com a percepção de que "dois chopes parecem iguais, mas não são" para explicar a gestão de um olival de 34 hectares. O tema da sua fala é O que a cerveja, o drone, a IA e a oliveira têm em comum?.

Encerra a noite a professora Letícia Trevisan Gressler, que vai trazer a discussão sobre uma das maiores ameaças globais à saúde, associada a milhões de mortes por ano e com potencial de crescer ainda mais nas próximas décadas: a resistência antimicrobiana.

20 de maio – Novas gerações e a ciência em formação

Na última noite, ainda no Maudito Gastro Bar, jovens estudantes vão apresentar suas pesquisas a partir da proposta Novas gerações e a ciência em formação. De forma leve, Luma Dal’Astra Zanella mostra a presença dos microplásticos no ambiente e no nosso cotidiano, desde a origem do plástico até onde esses materiais já foram encontrados. Será que Você já comeu plástico hoje?

Em 2024 o Rio Grande do Sul parou em meio às piores enchentes da história. Júlia Negrello Decarli pesquisou como as histórias de vida dos profissionais da comunicação impactam nas informações que chegam até nós. A estudante vai apresentar o tema Como noticiar uma tragédia quando você também é vítima dela?