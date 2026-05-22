Fim de semana terá Carijo, shows e atrações da cultura pop na região norte do Estado

Entre festivais tradicionalistas, shows nativistas e atrações da cultura pop coreana, o fim de semana promete movimentar a região norte do Estado.

Em Passo Fundo, a programação reúne desde o espetáculo do grupo Quarteto Coração de Potro até o encontro com as personagens da animação “Guerreiras do K-Pop”, fenômeno entre crianças e fãs da cultura coreana no Passo Fundo Shopping.

Em Palmeira das Missões, começa neste sábado (23) a 39ª edição do Carijo da Canção Gaúcha, um dos principais festivais nativistas do Rio Grande do Sul. Veja mais a seguir:

39º Carijo da Canção Gaúcha

Festival ocorrem em Palmeira das Missões, no noroeste. Reprodução RBS TV / Divulgação

Começa neste sábado (23) o Carijo da Canção Gaúcha, um dos mais renomados festivais nativistas do Estado. A programação ocorre em Palmeira das Missões, e segue até o dia 31 de maio com shows, acampamento e Concurso Gastronômico.

No sábado, o festival começa com shows de Pampa e Fronteira, e Grupo Carijeiros. A programação completa está disponível nas redes sociais do Carijo.

K-pop Huntrix no Passo Fundo Shopping

K-pop Huntrix se apresenta no sábado (23) e no domingo (24). Catavento / Divulgação

Um fenômenos recentes do streaming, o grupo Guerreiras do K-Pop chega a Passo Fundo neste fim de semana. Febre entre crianças, jovens e os fãs da cultura pop coreana, as personagens da animação farão um encontro especial no Passo Fundo Shopping.

A agenda ocorre sábado (23) e domingo (24), às 17h, no piso um. O espetáculo tem uma hora de duração, e reúne músicas os principais sucessos como as músicas Golden, How It’s Done e Takedown. A entrada é gratuita.

Quarteto Coração de Potro

Show acontece no auditório do Colégio Notre Dame. UV_Photo / Divulgação

O grupo nativista Quarteto Coração de Potro, de Lages (SC), sobe ao palco do Auditório Notre Dame, em Passo Fundo, neste sábado (23) às 20h. O show propõe uma experiência imersiva que une música, declamação e dança, celebrando a riqueza da cultura sul-brasileira.

Com 19 anos de carreira, o Quarteto é referência na música nativista, por suas melodias, arranjos vocais, instrumentais e apresentações, disseminando inovações e influências musicais e culturais. Os ingressos estão disponíveis pelo site da Uhuu.

Troca de Figurinhas

Álbum da Copa do Mundo é a febre do momento. Ariéli Ziegler / Agencia RBS