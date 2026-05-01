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Festival do Trabalhador tem shows gratuitos e exposições de gastronomia e artesanato em Passo Fundo

Em homenagem ao Dia do Trabalhador, evento gratuito deve receber 6 mil pessoas até a noite desta sexta-feira (1º)

Heloisa Gamero

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