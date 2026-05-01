Festival do Trabalhador tem shows gratuitos e exposições de gastronomia e artesanato em Passo Fundo

O festival gratuito "Cultura em Movimento", em celebração ao Dia do Trabalhador, movimenta Passo Fundo nesta sexta-feira (1º).

O evento, que segue até as 22h, já registrou a passagem de cerca de 3 mil pessoas no Parque da Gare. A organização projeta que até 6 mil visitantes passem pelo local até o encerramento da programação.

— Nós procuramos pluralizar a participação de movimentos sociais como o feminino, o LGBTQIA+, de ocupação territorial e, claro, a do trabalhador, pelo fim da escala 6x1 — relatou Rodrigo Marques, coordenador geral de produção do festival.

Paralelamente a shows como os de Ricardo Pacheco, Pedro Munhoz, Julia Hellen, Blues Jasmine, Sandro Coelho e Chimarruts, acontece a Feira da Economia Solidária Criativa.

— A gente está tentando fazer a integração por meio da cultura, com um ambiente mais leve, para que nós possamos discutir as nossas pautas — disse a representante da direção regional, Alba Valéria Oliveira.

O evento é organizado por sindicatos e centrais sindicais. Com atividades simultâneas em Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria, Passo Fundo e Pelotas, a iniciativa propõe a discussão de pautas relacionadas ao trabalho.

Expositores e visitantes

Feira conta com artigos artesanais para venda. Heloisa Gamero / Agência RBS

Ao todo, a feira conta com mais de 40 expositores com itens de gastronomia, artesanato e da cultura indígena.

Uma das expositoras é Magalli Lussani, 61 anos, que participou ao lado do marido, André Lussani, para vender artigos manuais:

— Eu faço parte do Grupo de Economia Solidária do Planalto, e a gente foi convidado. Eu não poderia ficar de fora, porque é a minha bandeira. É muito bom estar aqui prestigiando um momento que enaltece o trabalhador brasileiro.

Para a visitante Joice Monteiro, 41 anos, o evento é uma inovação: