Estudantes de Erechim criam roda de pagode nos intervalos e são reconhecidos por Thiaguinho: "Aí sim, rapaziada!"

O Grupo Recreio surgiu de maneira espontânea dentro da universidade. Flávia Santos / Divulgação

O intervalo entre as aulas ganhou um novo significado para os estudantes da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), em Erechim, no norte gaúcho. O Grupo Recreio surgiu de maneira espontânea e agora integra a rotina escolar.

Formado por João Pedro Sirena, Arthur Gabriel Jacoboski Baú e Felipe Karg, os músicos amadores transformaram os momentos de descanso em roda de pagode, reunião de alunos e, mais recentemente, sucesso nas redes sociais.

Os vídeos das apresentações começaram a circular na internet e alcançaram milhares de visualizações, inclusive com comentários de famosos como Alexandre Pires, Thiaguinho, Exaltasamba e Péricles.

— O grupo começou de forma simples, quando decidimos aproveitar os intervalos das aulas para levar o cavaquinho e tocar pagode no campus — comentou João Pedro.

Aos poucos, outros estudantes começaram a se aproximar, assistir e participar das rodas de música. Os três integrantes são amigos há anos, o que ajudou na sintonia musical e na criação do grupo.

Vídeos ultrapassaram o campus

O alcance nas redes sociais apareceu logo nas primeiras publicações. De acordo com João Pedro, foi a partir do terceiro vídeo postado que o grupo percebeu que as apresentações estavam chegando a um público maior.

Para os estudantes do ensino médio, o reconhecimento serviu como incentivo para seguir investindo na música e aprimorando as apresentações, que acontecem nos corredores e áreas de convivência da URI.

Enquanto alguns alunos apenas acompanham as músicas, outros entram na roda e ajudam a transformar o intervalo em um momento coletivo de descontração.

O grupo afirma que recebeu apoio da universidade desde o início. Além do espaço para tocar dentro da instituição, os estudantes também passaram a ser convidados para eventos ligados à URI, experiência que abriu portas para apresentações em outras cidades da região.