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Estudantes de Erechim criam roda de pagode nos intervalos e são reconhecidos por Thiaguinho: "Aí sim, rapaziada!"

Com apresentações improvisadas, jovens conquistaram público nas redes e alcançam milhares de visualizações

Amanda de Andrade

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