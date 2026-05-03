Cultura e Lazer

Fã de Teixeirinha?
Notícia

DJ Pedro Sampaio toca versão remixada de "Querência Amada" em Passo Fundo: "Fico arrepiado, é uma música muito bonita"

Artista, que se apresentou pela primeira vez na cidade, fala sobre a relação com o RS e a escolha da música para homenagear os gaúchos

Eduarda Costa

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