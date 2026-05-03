DJ Pedro Sampaio toca versão remixada de "Querência Amada" em Passo Fundo: "Fico arrepiado, é uma música muito bonita"

DJ Pedro Sampaio se apresentou na Arena Gran Palazzo, em Passo Fundo. Eduarda Costa / Agencia RBS

Em sua estreia nos palcos de Passo Fundo na noite de sexta-feira (1º), o DJ Pedro Sampaio apresentou uma versão remixada de Querência Amada, sucesso de Teixeirinha.

Em conversa com GZH Passo Fundo antes da apresentação na Arena Gran Palazzo, o DJ e produtor musical falou sobre a relação com o Rio Grande do Sul e a escolha da música para homenagear os gaúchos:

— A primeira vez que eu andei de avião, que viajei para mostrar minha arte fora do Rio de Janeiro, foi no Rio Grande do Sul. Então, guardo isso com muito carinho. É um povo que me abraçou, e eu abracei de volta.

O setlist recheado de sucessos como Jetsky, Sequência Feiticeira e Cavalinho abriu espaço para outras velhas conhecidas dos gaúchos: Eu Sou do Sul, de Elton Saldanha, e Querência Amada também ganharam suas versões em funk.

— Quando viajo, gosto de conhecer a história e as musicas tradicionais locais. Quando ouvi Querência Amada, pensei: "Cara, isso cabe no meu show, dá pra fazer um remix misturando com funk". E entrou perfeitamente. É sempre um momento especial para mim, e eu fico arrepiado só de falar. É uma música muito bonita, que toca o coração de todo o povo — declarou Pedro Sampaio.

Veja mais do bate-papo no vídeo: