De Passo Fundo, projeto teatral "Leves pelos Pampas" encerra turnê com quase 5 mil quilômetros percorridos no RS

Duda Nogueira / Divulgação

Depois de uma longa estrada por todo o Rio Grande do Sul, o projeto "Leves Pelos Pampas", que levou o espetáculo Leves e Discretas por todo o Estado, encerrou a turnê com 4,6 mil quilômetros percorridos.

A última apresentação aconteceu em Passo Fundo, cidade de origem da peça. As protagonistas, palhaças Beberta e Tagarela, tem o sonho de abrir o próprio CTG, mas, para isso, precisam enfrentar um obstáculo: o machismo.

— Precisamos que as pessoas consigam olhar para a cultura gaúcha também com olhar crítico. Ter feito o Leves pelos Pampas é, além de uma alegria profissional muito grande, quase um compromisso com as mulheres gaúchas — diz a atriz Dani Dal'Forno, que atua na peça.