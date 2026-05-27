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De Passo Fundo, projeto teatral "Leves pelos Pampas" encerra turnê com quase 5 mil quilômetros percorridos no RS

Depois de 12 cidades, espetáculo “As Leves e Discretas” teve sua última apresentação em Passo Fundo, seu município de origem

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