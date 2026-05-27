De Passo Fundo, projeto teatral "Leves pelos Pampas" encerra turnê com quase 5 mil quilômetros percorridos no RS

Depois de uma longa estrada por todo o Rio Grande do Sul, o projeto "Leves Pelos Pampas", que levou o espetáculo Leves e Discretas por todo o Estado, encerrou a turnê com 4,6 mil quilômetros percorridos.
A última apresentação aconteceu em Passo Fundo, cidade de origem da peça. As protagonistas, palhaças Beberta e Tagarela, tem o sonho de abrir o próprio CTG, mas, para isso, precisam enfrentar um obstáculo: o machismo.
— Precisamos que as pessoas consigam olhar para a cultura gaúcha também com olhar crítico. Ter feito o Leves pelos Pampas é, além de uma alegria profissional muito grande, quase um compromisso com as mulheres gaúchas — diz a atriz Dani Dal'Forno, que atua na peça.
O projeto é fruto de edital da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e tinha por objetivo levar a peça para 14 territórios diferentes. Entre cidades, aldeias indígenas e espaços descentralizados, foram mais de mil gaúchas e gaúchos que conheceram as palhaças e sua história.