Cultura e Lazer

Mulheres no tradicionalismo
Notícia

Concurso Estadual de Prendas define novas representantes da cultura gaúcha em Erechim

A 55ª Ciranda Cultural de Prendas reúne 75 concorrentes de diferentes regiões e deve atrair mais de duas mil pessoas ao longo deste fim de semana

Alessandra Hoppen

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