Concurso Estadual de Prendas define novas representantes da cultura gaúcha em Erechim

Participantes de 30 Regiões Tradicionalistas do Estado se reúnem neste fim de semana em Erechim, no norte gaúcho, em busca de um dos títulos mais simbólicos do tradicionalismo: ser Prenda do Rio Grande do Sul.

A 55ª Ciranda Cultural de Prendas começou nesta quinta-feira (21) e segue até a madrugada de domingo (24), quando serão anunciadas as novas representantes estaduais. A expectativa de que mais de duas mil pessoas passem por Erechim durante os três dias de evento que reúne 75 concorrentes.

Para além da disputa pelo título, a Ciranda é considerada um momento de preservação da cultura gaúcha, com avaliação de conhecimentos sobre história, folclore, costumes, arte e tradição do Estado.

Em 2026, a realização tem um significado diferente para Erechim. Pela primeira vez, o município recebe a etapa estadual do concurso que, tradicionalmente, ocorre na cidade da atual 1ª Prenda do Rio Grande do Sul — neste caso, a erechinense Laura Laís Durli.

Segundo a presidente da comissão executiva, Aline Mattos, a mostra folclórica — prova que acontece nesta sexta-feira (22) — é um dos momentos que mais evidenciam o trabalho de pesquisa desenvolvido pelas concorrentes ao longo do ano.

— Elas pesquisam durante o ano inteiro. Fazem pesquisas bibliográficas e de campo, com entrevistas, montam uma espécie de relatório e apresentam para a comissão. Hoje, elas têm esse espaço onde trazem objetos que conseguiram resgatar — explica.

As provas orais e artísticas ocorrem neste sábado (23), divididas entre as categorias mirim, juvenil e adulta. O encerramento será marcado pelo fandango oficial e pela divulgação dos resultados, prevista para ocorrer já na madrugada de domingo (24) ao som do grupo Os Monarcas.

— O pessoal vai confraternizando, se divertindo, e geralmente lá por duas horas da madrugada eles pausam o baile para anunciar o resultado das vencedoras — afirma Aline.

Ao todo, serão escolhidas as primeiras, segundas e terceiras Prendas de cada categoria. O evento é promovido pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Fundação Cultural Gaúcha (FCG), 19ª Região Tradicionalista e CTG Sentinela da Querência. O evento acontece no Polo de Cultura da ACCIE e no CTG Sentinela da Querência, em Erechim.