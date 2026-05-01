Com participantes de diferentes estados, Reculuta Farroupilha deve reunir mais de cinco mil pessoas

Evento reúne pelo menos 100 grupos de dança, além de 70 chuleadores e 45 casais nas danças de salão. Estampa da Tradição / Divulgação

Artistas de diferentes regiões do Rio Grande do Sul e de outros estados se encontram neste fim de semana em Passo Fundo para mais uma edição da Reculuta Farroupilha. O evento, que é um dos maiores rodeios artísticos da tradição gaúcha, acontece no CTG Lalau Miranda entre sexta-feira (1º) e domingo (3).

Entre invernadas de dança, artistas individuais e músicos, a expectativa da organização é reunir cerca de 3 mil participantes. Ao longo da programação, serão pelo menos 100 grupos de dança, além de 70 chuleadores e 45 casais nas danças de salão. O público total estimado é superior a 5 mil pessoas.

— A Reculuta é construída com muito trabalho coletivo e carinho pela cultura gaúcha, sendo um espaço de encontro entre artistas, entidades e o público que valoriza e mantém vivas as nossas tradições — afirma Fabiano Lengler, coordenador do evento.

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A estrutura inclui dois palcos simultâneos, praça de alimentação, arquibancadas. O evento será transmitido ao vivo pelas plataformas digitais da Reculuta.

Entre as novidades da edição, estão as competições de Chula e Danças Gaúchas de Salão. As disputas contemplam categorias que vão desde crianças até idosos, com categorias de pré-mirim a vaqueanos. A premiação total ultrapassa R$ 30 mil, entre valores em dinheiro e troféus.

Criada com o propósito de reunir e valorizar a arte gaúcha, a Reculuta — termo que remete a encontro e reunião no linguajar campeiro — integra o calendário oficial do município e conta com apoio institucional de entidades tradicionalistas e do poder público.