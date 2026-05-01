Cultura e Lazer

Em Passo Fundo
Notícia

Com participantes de diferentes estados, Reculuta Farroupilha deve reunir mais de cinco mil pessoas

Evento acontece de 1º a 3 de maio, com previsão de mais de 100 grupos e público acima de 5 mil pessoas

Alessandra Hoppen

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