Carijo da Canção Gaúcha começa neste sábado em Palmeira das Missões; veja a programação de shows

Começa neste sábado (23) a 39ª edição do Carijo da Canção Gaúcha, um dos mais renomados festivais nativistas do Estado. A programação ocorre em Palmeira das Missões, no norte do Estado, e segue até o dia 31 de maio com shows, acampamento e Concurso Gastronômico.
Neste ano, são esperados mais de 50 mil pessoas no acampamento. Famílias, grupos de amigos e empresas montam as "casas provisórias" para prestigiar os shows.
Ao longo de quase 10 dias, a agenda é extensa entre música, cultura e conhecimento (veja a programação completa abaixo). Neste sábado quem abre a programação no pavilhão principal são os novos talentos da interpretação no 23º Carijinho da Canção Gaúcha. As apresentações começam às 17h, nas três categorias: piá, piazito e piazote. Serão 18 intérpretes, entre meninos e meninas de 9 a 17 anos.
Grandes nomes da música nativista também estão na programação, como Yangos, Ricardo Bergha, Walther Morais, Cristiano Quevedo, Família Ortaça, Gaúcho da Fronteira e mais.
Os shows acontecem antes e no intervalo das concorrentes do 39ª Carijo da Canção Gaúcha que é dividido em quatro rondas, sendo a última a grande final desta edição que ocorrerá no próximo sábado (30). Veja a lista completa:
Confira a programação
23 de maio — Sábado
- 9h: Abertura do credenciamento
- 10h:Passagem de som
- 17h: 23º Carijinho da Canção Gaúcha – Fase Final (Palco Principal)
- 21h: Show de Intervalo com Pampa e Fronteira
- 23h: Show baile no Palco Paralelo (Lonão) com Rodrigo Gonçalves e Grupo Carijeiros
24 de maio — Domingo
- 11h: Lançamento do 1º Carijo Gastronômico (Casa do Prefeito)
- 15h: Carijo da Melhor Idade com Os Payadores (Palco Paralelo – Lonão)
25 de maio — Segunda-feira
- 9h: Abertura do credenciamento
- 10h: Passagem de som
- 19h: 3º Carijo em Prosa e Verso – Fase Final
- 22h: Espetáculo “Versos da Terra” (Palco Principal)
26 de maio — Terça-feira
- 9h: Abertura do credenciamento
- 10h: Passagem de som
- 19h: 4º Carijo Instrumental – Fase Final
- 22h: Espetáculo com Yangos (Palco Principal)
Na Casa de Cultura
- 9h: Abertura com fala de Hermes Garcia dos Santos
- 9h15min: Vivência Artística Meninos e Meninas de Rua
- 9h30min: Roda de Conversa “Preta Rosa”
- 9h45min: Palestra “Educação Racial”
- 14h: Apresentação artística da EMEF Dona Carolina
- 14h30min: Vivência Artística “Carijo Missioneiro” com Professor Henrique Pereira Lima
27 de maio — Quarta-feira
- 9h: Abertura do credenciamento
- 10h: Passagem de som
- 15h30min: Chegada da Chama do Carijo na Casa de Cultura
- 19h: Abertura Oficial do 39º Carijo da Canção Gaúcha
- 20h: 1ª Ronda – Fase Local
- 22h: Show “Carijada” — repertório com músicas consagradas do Carijo (40 anos do festival)
- 23h: Divulgação das classificadas da Fase Local
Na Casa de Cultura
- 9h: Vivência Artística com Grupo Musical de Dois Irmãos das Missões (Prof. Mário Morlin)
- 9h30min: Roda de Conversa UFSM PM – “SEJA UFSM”
- 14h: Apresentação artística da EMEF Santa Rita de Cássia
- 14h30min: Oficina com Gujo Teixeira
- 17h: Cerimônia de Abertura Oficial da Casa de Cultura
Apresentação cultural
- 14h: Início do roteiro turístico “Caminho dos Ervais”
- 17h: Retorno do roteiro turístico “Caminho dos Ervais”
- 18h: Abertura Oficial da Casa do Mate
28 de maio — Quinta-feira
- 9h: Abertura do credenciamento
- 10h: Passagem de som
- 20h: Show de abertura com Ricardo Bergha (Palco Principal)
- 21h30min: 2ª Ronda – Fase Geral
- 23h: Show de Intervalo com Walther Morais
- 00h30min: Show no Palco Paralelo (Lonão) com Chico Paim
Na Casa de Cultura
- 9h: Vivência Artística com Coral do Sesc
- 9h30min: Roda de Conversa com a Promotora Manuela Montanari — “SINAIS”
- 14h: Tertúlia da 20º Coordenadoria Regional de Educação
29 de maio — Sexta-feira
- 9h: Abertura do credenciamento (Secretaria do Carijo)
- 10h: Passagem de som
- 20h: Espetáculo de abertura com Jari Terres
- 21h30min: 3ª Ronda – Fase Geral
- 23h: Show de Intervalo com Cristiano Quevedo
- 00h30min: Divulgação dos finalistas da Fase Geral
- 01h: Shows no Palco Paralelo (Lonão): Adriana de Los Santos e Grupo Dê-Lhe Fole e Quarteto Fronteira
Na Casa de Cultura
- 9h: Oficina com Marquinhos Molinari
- 14h: “Elas no Carijo” — EMATER
- 14h: Oficina com Marquinhos Molinari - Local: APAE
Apresentação cultural
- 14h: Palestra sobre erva-mate — APEMPM/EMATER
30 de maio — Sábado
- 9h: Abertura do credenciamento (Secretaria do Carijo)
- 10h: Passagem de som
- 10h: 1º Carijo em Trova (Palco Paralelo – Lonão)
- 20h: Espetáculo de abertura com Família Ortaça
- 21h: Final do 39º Carijo da Canção Gaúcha
- 23h30min: Show de Intervalo com Gaúcho da Fronteira
- 00h30min: Cerimônia de premiação e anúncio dos vencedores
- 01h: Shows no Palco Paralelo (Lonão): Matheus Teixeira e Grupo Pachola e Le Farfalle
Na Casa de Cultura
- 9h: Encontro de Patrões da 17ª RT
- 14h: Encontro Cirantear — EMEF Assembleia de Deus
Na Casa do Mate
- 9h30min: Palestra sobre erva-mate — APEMPM/EMATER
- 10h às 20h: Espaço de visitação e apresentações culturais
- 13h30min: Assembleia ACEMA
31 de maio — Domingo
- 11h: Premiação do 1º Carijo Gastronômico (Casa do Prefeito)
- 13h30min: Final do 5º Carijo em Dança (Palco Paralelo – Lonão)