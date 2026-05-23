Carijo da Canção Gaúcha começa neste sábado em Palmeira das Missões; veja a programação de shows

Neste ano são esperados mais de 50 mil pessoas no acampamento. Lucas Nunes - Carijo da Canção Gaúcha / Divulgação

Começa neste sábado (23) a 39ª edição do Carijo da Canção Gaúcha, um dos mais renomados festivais nativistas do Estado. A programação ocorre em Palmeira das Missões, no norte do Estado, e segue até o dia 31 de maio com shows, acampamento e Concurso Gastronômico.

Neste ano, são esperados mais de 50 mil pessoas no acampamento. Famílias, grupos de amigos e empresas montam as "casas provisórias" para prestigiar os shows.

Ao longo de quase 10 dias, a agenda é extensa entre música, cultura e conhecimento (veja a programação completa abaixo). Neste sábado quem abre a programação no pavilhão principal são os novos talentos da interpretação no 23º Carijinho da Canção Gaúcha. As apresentações começam às 17h, nas três categorias: piá, piazito e piazote. Serão 18 intérpretes, entre meninos e meninas de 9 a 17 anos.

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Grandes nomes da música nativista também estão na programação, como Yangos, Ricardo Bergha, Walther Morais, Cristiano Quevedo, Família Ortaça, Gaúcho da Fronteira e mais.

Os shows acontecem antes e no intervalo das concorrentes do 39ª Carijo da Canção Gaúcha que é dividido em quatro rondas, sendo a última a grande final desta edição que ocorrerá no próximo sábado (30). Veja a lista completa:

Confira a programação

23 de maio — Sábado

9h : Abertura do credenciamento

: Abertura do credenciamento 10h :Passagem de som

:Passagem de som 17h : 23º Carijinho da Canção Gaúcha – Fase Final (Palco Principal)

: 23º Carijinho da Canção Gaúcha – Fase Final (Palco Principal) 21h : Show de Intervalo com Pampa e Fronteira

: Show de Intervalo com Pampa e Fronteira 23h: Show baile no Palco Paralelo (Lonão) com Rodrigo Gonçalves e Grupo Carijeiros

24 de maio — Domingo

11h : Lançamento do 1º Carijo Gastronômico (Casa do Prefeito)

: Lançamento do 1º Carijo Gastronômico (Casa do Prefeito) 15h: Carijo da Melhor Idade com Os Payadores (Palco Paralelo – Lonão)

25 de maio — Segunda-feira

9h : Abertura do credenciamento

: Abertura do credenciamento 10h : Passagem de som

: Passagem de som 19h : 3º Carijo em Prosa e Verso – Fase Final

: 3º Carijo em Prosa e Verso – Fase Final 22h: Espetáculo “Versos da Terra” (Palco Principal)

26 de maio — Terça-feira

9h : Abertura do credenciamento

: Abertura do credenciamento 10h : Passagem de som

: Passagem de som 19h : 4º Carijo Instrumental – Fase Final

: 4º Carijo Instrumental – Fase Final 22h: Espetáculo com Yangos (Palco Principal)

Na Casa de Cultura

9h : Abertura com fala de Hermes Garcia dos Santos

: Abertura com fala de Hermes Garcia dos Santos 9h15min: Vivência Artística Meninos e Meninas de Rua

Vivência Artística Meninos e Meninas de Rua 9h30min : Roda de Conversa “Preta Rosa”

: Roda de Conversa “Preta Rosa” 9h45min : Palestra “Educação Racial”

: Palestra “Educação Racial” 14h : Apresentação artística da EMEF Dona Carolina

: Apresentação artística da EMEF Dona Carolina 14h30min: Vivência Artística “Carijo Missioneiro” com Professor Henrique Pereira Lima

27 de maio — Quarta-feira

9h : Abertura do credenciamento

: Abertura do credenciamento 10h : Passagem de som

: Passagem de som 15h30min : Chegada da Chama do Carijo na Casa de Cultura

: Chegada da Chama do Carijo na Casa de Cultura 19h : Abertura Oficial do 39º Carijo da Canção Gaúcha

: Abertura Oficial do 39º Carijo da Canção Gaúcha 20h: 1ª Ronda – Fase Local

1ª Ronda – Fase Local 22h : Show “Carijada” — repertório com músicas consagradas do Carijo (40 anos do festival)

: Show “Carijada” — repertório com músicas consagradas do Carijo (40 anos do festival) 23h: Divulgação das classificadas da Fase Local

Na Casa de Cultura

9h : Vivência Artística com Grupo Musical de Dois Irmãos das Missões (Prof. Mário Morlin)

: Vivência Artística com Grupo Musical de Dois Irmãos das Missões (Prof. Mário Morlin) 9h30min: Roda de Conversa UFSM PM – “SEJA UFSM”

Roda de Conversa UFSM PM – “SEJA UFSM” 14h : Apresentação artística da EMEF Santa Rita de Cássia

: Apresentação artística da EMEF Santa Rita de Cássia 14h30min: Oficina com Gujo Teixeira

Oficina com Gujo Teixeira 17h: Cerimônia de Abertura Oficial da Casa de Cultura

Apresentação cultural

14h : Início do roteiro turístico “Caminho dos Ervais”

: Início do roteiro turístico “Caminho dos Ervais” 17h : Retorno do roteiro turístico “Caminho dos Ervais”

: Retorno do roteiro turístico “Caminho dos Ervais” 18h: Abertura Oficial da Casa do Mate

28 de maio — Quinta-feira

9h : Abertura do credenciamento

: Abertura do credenciamento 10h : Passagem de som

: Passagem de som 20h : Show de abertura com Ricardo Bergha (Palco Principal)

: Show de abertura com Ricardo Bergha (Palco Principal) 21h30min : 2ª Ronda – Fase Geral

: 2ª Ronda – Fase Geral 23h : Show de Intervalo com Walther Morais

: Show de Intervalo com Walther Morais 00h30min: Show no Palco Paralelo (Lonão) com Chico Paim

Na Casa de Cultura

9h: Vivência Artística com Coral do Sesc

Vivência Artística com Coral do Sesc 9h30min: Roda de Conversa com a Promotora Manuela Montanari — “SINAIS”

Roda de Conversa com a Promotora Manuela Montanari — “SINAIS” 14h: Tertúlia da 20º Coordenadoria Regional de Educação

29 de maio — Sexta-feira

9h : Abertura do credenciamento (Secretaria do Carijo)

: Abertura do credenciamento (Secretaria do Carijo) 10h : Passagem de som

: Passagem de som 20h : Espetáculo de abertura com Jari Terres

: Espetáculo de abertura com Jari Terres 21h30min : 3ª Ronda – Fase Geral

: 3ª Ronda – Fase Geral 23h : Show de Intervalo com Cristiano Quevedo

: Show de Intervalo com Cristiano Quevedo 00h30min : Divulgação dos finalistas da Fase Geral

: Divulgação dos finalistas da Fase Geral 01h: Shows no Palco Paralelo (Lonão): Adriana de Los Santos e Grupo Dê-Lhe Fole e Quarteto Fronteira

Na Casa de Cultura

9h : Oficina com Marquinhos Molinari

: Oficina com Marquinhos Molinari 14h : “Elas no Carijo” — EMATER

: “Elas no Carijo” — EMATER 14h: Oficina com Marquinhos Molinari - Local: APAE

Apresentação cultural

14h: Palestra sobre erva-mate — APEMPM/EMATER

30 de maio — Sábado

9h : Abertura do credenciamento (Secretaria do Carijo)

: Abertura do credenciamento (Secretaria do Carijo) 10h : Passagem de som

: Passagem de som 10h : 1º Carijo em Trova (Palco Paralelo – Lonão)

: 1º Carijo em Trova (Palco Paralelo – Lonão) 20h : Espetáculo de abertura com Família Ortaça

: Espetáculo de abertura com Família Ortaça 21h : Final do 39º Carijo da Canção Gaúcha

: Final do 39º Carijo da Canção Gaúcha 23h30min : Show de Intervalo com Gaúcho da Fronteira

: Show de Intervalo com Gaúcho da Fronteira 00h30min : Cerimônia de premiação e anúncio dos vencedores

: Cerimônia de premiação e anúncio dos vencedores 01h: Shows no Palco Paralelo (Lonão): Matheus Teixeira e Grupo Pachola e Le Farfalle

Na Casa de Cultura

9h: Encontro de Patrões da 17ª RT

14h: Encontro Cirantear — EMEF Assembleia de Deus

Na Casa do Mate

9h30min: Palestra sobre erva-mate — APEMPM/EMATER

Palestra sobre erva-mate — APEMPM/EMATER 10h às 20h: Espaço de visitação e apresentações culturais

Espaço de visitação e apresentações culturais 13h30min: Assembleia ACEMA

31 de maio — Domingo