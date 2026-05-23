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Carijo da Canção Gaúcha começa neste sábado em Palmeira das Missões; veja a programação de shows

Festival terá nove dias, com Concurso Gastronômico e shows com Gaúcho da Fronteira, Família Ortaça, Cristiano Quevedo, Quarteto Fronteira e mais

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