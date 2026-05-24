A praça "mais bonita do Estado": conheça as mãos por trás das esculturas em Victor Graeff

Mais de 200 esculturas moldadas em ciprestes transformaram a Praça Tancredo Neves, em Victor Graeff, no norte do Estado, em referência turística no RS. O local se consolidou como um dos principais cartões-postais da cidade e a praça é apontada como uma das mais conhecidas do Estado.
O principal responsável pelo trabalho é o agricultor Fredolino Selmiro Schmidt, 90 anos. Conhecido como Seu Mírio, é ele quem cria e mantém as esculturas espalhadas pelo local há mais de três décadas.
O objetivo inicial era transformar a praça em um espaço mais atrativo e lúdico, especialmente para o público infantil.
— Eu queria fazer as esculturas para as crianças, mas hoje todo mundo fica admirando — comenta.
A história das esculturas teve início em 1989, quando Fredolino passou a atuar na prefeitura de Victor Graeff. Foi ele quem sugeriu ao então prefeito, Ivar José Roessler, a criação de desenhos nos ciprestes da praça. A primeira escultura produzida foi uma águia, que marcou o início do trabalho desenvolvido no local.
Hoje já aposentado, Fredolino retornou ao trabalho há sete anos, quando o neto assumiu a administração municipal. Desde então, é responsável pelo cuidado da praça e a ampliação do acervo.
O processo por trás das esculturas
Segundo Fredolino, o processo exige paciência e acompanhamento contínuo:
— Não é uma coisa rápida. A gente vai fazendo aos poucos, acompanhando o crescimento das árvores.
Antes da internet, as inspirações para novas esculturas vinham principalmente dos filmes do personagem Tarzan, que despertaram o interesse pelos animais que hoje compõem parte das obras distribuídas pela praça.
Antes de fazer as esculturas, Fredolino atuou como jardineiro em Cruz Alta.
— Foi nesse período que desenvolvi o conhecimento e a proximidade com as plantas e jamais imaginei que, mais tarde, iria transformar isso na arte que é hoje — relembra.
Além da criação das obras, ele também é responsável pela manutenção do espaço. As podas dos ciprestes são realizadas a cada dois meses e meio ou três meses, trabalho necessário para preservar as formas das esculturas e garantir a continuidade das peças que compõem a paisagem da praça.