Cultura e Lazer

Com 200 esculturas
Notícia

A praça "mais bonita do Estado": conheça as mãos por trás das esculturas em Victor Graeff

Trabalho iniciado há mais de três décadas transformou a Praça Tancredo Neves no cartão-postal do município e referência em arte topiária

Amanda de Andrade

Repórter

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