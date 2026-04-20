Cultura e Lazer

Dia do Disco
Notícia

Vinil volta a girar em Passo Fundo e conquista novas gerações

Procura pelos "bolachões" cresce em sebos e feiras, impulsionada por jovens que buscam uma relação mais sensorial com a música

Amanda de Andrade

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