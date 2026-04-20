Vinil volta a girar em Passo Fundo e conquista novas gerações

Clássicos do rock lideram a busca, seguidos por nomes da música popular brasileira. Franscisco Almeida / Arquivo pessoal

O interesse pelos discos de vinil voltou a crescer em Passo Fundo e tem movimentado sebos, feiras e novos colecionadores. O aumento na procura pelo formato analógico aparece nas vendas para um perfil variado, que hoje vai além dos apreciadores tradicionais e inclui cada vez mais jovens.

A mudança acompanha uma transformação no consumo de música. Se antes o vinil era associado à nostalgia, agora também se conecta com a curiosidade de quem não viveu o auge do formato, mas busca uma relação menos imediata e mais atenta e sensorial.

— A procura por discos é muito maior do que por CDs hoje — comenta o proprietário do Sebo Café, Leonardo Kullmann Arbter.

Entre os novos colecionadores, há preferências bem definidas: clássicos do rock lideram a busca, seguidos por nomes da música popular brasileira.

O som e toda a experiência são diferentes. Isso o digital não substitui. LEONARDO KULLMANN ARBTER Proprietário do Sebo Café

As feiras e encontros voltados ao vinil têm reunido diferentes gerações e ampliado o acesso ao formato. Esses espaços ajudam a manter a circulação de discos e fortalecer a cena local.

Primeiro contato com a música

Encontros e feiras têm reunido diferentes gerações e ampliado o acesso ao formato. Franscisco Almeida / Arquivo pessoal

Entre os novos colecionadores está uma geração que cresceu cercada por outras mídias, mas encontrou no vinil uma forma diferente de se relacionar com a música. É o caso de João Manoel Ferreira, 25 anos, que associa o interesse ao ambiente familiar.

— Cresci em uma casa cheia de CDs e DVDs, minha família sempre ouviu muita música. Gosto de pensar que o gosto veio de berço e, não ironicamente, os discos que coleciono hoje são coisas que ouvia quando era pequeno — comenta.

A lembrança mais antiga do colecionar passa por um nome específico:

— Minha primeira paixão foi o ABBA. Ganhei um DVD quando era criança e ouvia repetidas vezes.

Entre as preferências, a música brasileira ocupa lugar central na coleção do jovem, com nomes consagrados e artistas contemporâneos.

— Tenho alguns discos que são especiais, como Recanto da Gal Costa, e também trabalhos da Maria Bethânia e do Chico Buarque. Gosto de frequentar sebos e feiras, aqui em Passo Fundo tem lugares muito bons, com uma curadoria diversa — afirma.

Paixão que atravessa gerações

Se entre os mais jovens o vinil aparece como descoberta, para quem acompanha o formato há anos, ele nunca deixou de existir. É o caso de Rodrigo Rissi, 51 anos, que transita entre o colecionismo e a venda de discos.

Para ele, a relação com os "bolachões" passa também pela curiosidade constante:

— Todo colecionador é um consumidor curioso. O cenário tem se tornado mais dinâmico a cada ano, com a entrada de novos interessados e a retomada de antigos acervos. É efervescente!

Esse movimento se reflete na circulação de discos e na frequência de eventos. Mas Rissi ainda vê espaço para expansão em formatos que conectam música e público.

— Sinto falta de festas temáticas, com discotecagem em vinil. Já participei de várias e é muito bacana — comenta.

Entre colecionadores antigos e novos interessados, o vinil mostra fôlego renovado, agora embalado por diferentes gerações que encontram, cada uma à sua maneira, motivos para manter o disco girando e deixar o streaming de lado.