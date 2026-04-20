Shows e teatros gratuitos: programação do Aldeia Sesc começa nesta semana em Passo Fundo

A 4ª edição do Aldeia Sesc Passo Fundo começa nesta semana, com presença de nomes da cultura nacional, como o Grupo Galpão, a escritora e roteirista Tati Bernardi e a atriz Mariana Xavier. Os eventos são gratuitos e vão desta terça-feira (21) a domingo (26), com espetáculos, palestras e intervenções urbanas.
Neste ano o tema é "Mulheres do Tempo — Vozes e Legado". A escolha busca fazer um reconhecimento público do papel fundamental das mulheres na construção da identidade cultural gaúcha.
Nesta edição, o festival propõe uma programação descentralizada, convidando o público a ocupar diferentes espaços da cidade. Além das apresentações no teatro do Sesc, haverá intervenções em escolas, hospitais, no cemitério Vera Cruz, no Teatro Múcio de Castro e em comunidades indígenas.
Como participar
Para espetáculos no Teatro Sesc, os ingressos são disponibilizados online, neste link. A entrada é mediante apresentação do código QR e da doação de um quilo de alimento não perecível. Para oficinas, as inscrições também ocorrem online. Confira a programação completa abaixo.
Programação
21 de abril
Oficina: Cumplicidade e Criação, com Inês Peixoto - Atriz do Grupo Galpão (MG)
- Horário e local: 9h às 13h, no Sesc Passo Fundo
- Material: os participantes devem usar roupas confortáveis (camisetas e moletons), que permitam exercícios físicos.
- Classificação: 18 anos.
Oficina: "Produção Cultural - Montagem de espetáculos e turnês do Grupo Galpão" com Gilmar Oliveira, do Grupo Galpão (MG)
- Horário e local: 15h às 19h, no Sesc Passo Fundo
- Classificação: 18 anos
22 de abril
Abertura e Espetáculo: (Um) Ensaio Sobre a Cegueira, Grupo Galpão (MG)
- Horário e local: 19h, no Teatro do Sesc Passo Fundo
- Classificação etária: 16 anos
- Duração: 140 minutos
23 de abril
Oficina Fotógrafas fazem histórias – Um percurso criativo histórico/fotográfico do feminino (RS), com Fabiana Beltrami
- Horário e local: 17h30min às 19h30min, no Sesc Passo Fundo
- Classificação: Livre
Mãe Preta: Fonte para as nossas artes – Grupo Timbre de Galo e Cia da Cidade (RS)
- Horário e local: 20h, em escolas públicas mediante agendamento
- Classificação: Livre
Oficina: Produção Cultural – Montagem de espetáculos e turnês do Grupo Galpão
- Horário: 15h às 19h
- Local: Sesc Passo Fundo
- Classificação: 18 anos
Espetáculo: Um Passarinho me Contou – com Darlan Gebing
- Horários: 14h e 15h30
- Local: Teatro Municipal Múcio de Castro
- Classificação: Livre
Vozes Femininas – Poética, com Mar Becker (RS)
- Horário: 20h
- Local: Teatro do Sesc Passo Fundo
- Classificação: Livre
23 e 24 de abril
Canções que Curam: Acolhimento e Melodia – Genifer Gerhardt / Grupo Timbre de Galo
- Horário: Manhã e tarde
- Locais: Hospital São Vicente de Paulo, unidades Centro e Uruguai, Hospital de Clínicas, Hospital Municipal
- Classificação: Livre
24 de abril
Espetáculo: Khaleh
- Horários: 10h e 20h
- Local: Teatro Municipal Múcio de Castro
- Classificação: 12 anos
Pó de Estrela: O Mundo é Meu Também – Teatro Depois da Chuva (RS)
- Horário: 15h
- Local: Comunidade de São Roque
- Classificação: Livre
Palestra-Show com Marianita Ortaça (RS)
- Horário: 20h
- Local: Teatro do Sesc Passo Fundo
- Classificação: Livre
25 de abril
Passeio Guiado: Mulheres e Memórias no Cemitério Vera Cruz
- Horário: 9h30min
- Local de saída: Cemitério Vera Cruz
- Classificação: Livre
Arte de Ser – Arteterapia, com Mariane Loch Sbeghen
- Horário: 10h
- Local: Original Espaço Cultural (Rua Paissandu, 784 – Centro)
- Classificação: A partir de 16 anos
Dança na Faixa – Clube da Dança (RS)
- Horário: 10h às 12h
- Local: Faixa de Pedestres (Av. Brasil com a Av. Sete de Setembro)
- Classificação: Livre
Pó de Estrela: O Mundo é Meu Também – Teatro Depois da Chuva (RS)
- Horário: 16h
- Local: Comunidade Indígena Fag Nör
- Classificação: Livre
Espetáculo: Marias – Clube da Dança (RS)
- Horário: 20h
- Local: Teatro do Sesc Passo Fundo
- Classificação: Livre
26 de abril
Feira de Mulheres Negras Empreendedoras
- Horário: 10h30 às 18h
- Local: Espaço Roseli Doleski Preto
- Classificação: Livre
Espetáculo: Antes do Ano Que Vem – com Mariana Xavier (RJ)
- Horário: 20h
- Local: Teatro do Sesc Passo Fundo
- Classificação: 12 anos