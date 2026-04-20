Shows e teatros gratuitos: programação do Aldeia Sesc começa nesta semana em Passo Fundo

Grupo Galpão é uma das atrações do Aldeia Sesc. Grupo de Galpão / Divulgação

A 4ª edição do Aldeia Sesc Passo Fundo começa nesta semana, com presença de nomes da cultura nacional, como o Grupo Galpão, a escritora e roteirista Tati Bernardi e a atriz Mariana Xavier. Os eventos são gratuitos e vão desta terça-feira (21) a domingo (26), com espetáculos, palestras e intervenções urbanas.

Neste ano o tema é "Mulheres do Tempo — Vozes e Legado". A escolha busca fazer um reconhecimento público do papel fundamental das mulheres na construção da identidade cultural gaúcha.

Nesta edição, o festival propõe uma programação descentralizada, convidando o público a ocupar diferentes espaços da cidade. Além das apresentações no teatro do Sesc, haverá intervenções em escolas, hospitais, no cemitério Vera Cruz, no Teatro Múcio de Castro e em comunidades indígenas.

Como participar

Para espetáculos no Teatro Sesc, os ingressos são disponibilizados online, neste link. A entrada é mediante apresentação do código QR e da doação de um quilo de alimento não perecível. Para oficinas, as inscrições também ocorrem online. Confira a programação completa abaixo.

Programação

21 de abril

Oficina: Cumplicidade e Criação, com Inês Peixoto - Atriz do Grupo Galpão (MG)

Horário e local: 9h às 13h, no Sesc Passo Fundo

9h às 13h, no Sesc Passo Fundo Material: os participantes devem usar roupas confortáveis (camisetas e moletons), que permitam exercícios físicos.

os participantes devem usar roupas confortáveis (camisetas e moletons), que permitam exercícios físicos. Classificação: 18 anos.

Oficina: "Produção Cultural - Montagem de espetáculos e turnês do Grupo Galpão" com Gilmar Oliveira, do Grupo Galpão (MG)

Horário e local: 15h às 19h, no Sesc Passo Fundo

15h às 19h, no Sesc Passo Fundo Classificação: 18 anos

22 de abril

Abertura e Espetáculo: (Um) Ensaio Sobre a Cegueira, Grupo Galpão (MG)

Horário e local: 19h, no Teatro do Sesc Passo Fundo

19h, no Teatro do Sesc Passo Fundo Classificação etária: 16 anos

16 anos Duração: 140 minutos

23 de abril

Oficina Fotógrafas fazem histórias – Um percurso criativo histórico/fotográfico do feminino (RS), com Fabiana Beltrami

Horário e local: 17h30min às 19h30min, no Sesc Passo Fundo

17h30min às 19h30min, no Sesc Passo Fundo Classificação: Livre

Mãe Preta: Fonte para as nossas artes – Grupo Timbre de Galo e Cia da Cidade (RS)

Horário e local: 20h, em escolas públicas mediante agendamento

20h, em escolas públicas mediante agendamento Classificação: Livre

Oficina: Produção Cultural – Montagem de espetáculos e turnês do Grupo Galpão

Horário: 15h às 19h

15h às 19h Local: Sesc Passo Fundo

Sesc Passo Fundo Classificação: 18 anos

Espetáculo: Um Passarinho me Contou – com Darlan Gebing

Horários: 14h e 15h30

14h e 15h30 Local: Teatro Municipal Múcio de Castro

Teatro Municipal Múcio de Castro Classificação: Livre

Vozes Femininas – Poética, com Mar Becker (RS)

Horário: 20h

20h Local: Teatro do Sesc Passo Fundo

Teatro do Sesc Passo Fundo Classificação: Livre

23 e 24 de abril

Canções que Curam: Acolhimento e Melodia – Genifer Gerhardt / Grupo Timbre de Galo

Horário: Manhã e tarde

Manhã e tarde Locais: Hospital São Vicente de Paulo, unidades Centro e Uruguai, Hospital de Clínicas, Hospital Municipal

Hospital São Vicente de Paulo, unidades Centro e Uruguai, Hospital de Clínicas, Hospital Municipal Classificação: Livre

24 de abril

Espetáculo: Khaleh

Horários: 10h e 20h

10h e 20h Local: Teatro Municipal Múcio de Castro

Teatro Municipal Múcio de Castro Classificação: 12 anos

Pó de Estrela: O Mundo é Meu Também – Teatro Depois da Chuva (RS)

Horário: 15h

15h Local: Comunidade de São Roque

Comunidade de São Roque Classificação: Livre

Palestra-Show com Marianita Ortaça (RS)

Horário: 20h

20h Local: Teatro do Sesc Passo Fundo

Teatro do Sesc Passo Fundo Classificação: Livre

25 de abril

Passeio Guiado: Mulheres e Memórias no Cemitério Vera Cruz

Horário: 9h30min

9h30min Local de saída: Cemitério Vera Cruz

Cemitério Vera Cruz Classificação: Livre

Arte de Ser – Arteterapia, com Mariane Loch Sbeghen

Horário: 10h

10h Local: Original Espaço Cultural (Rua Paissandu, 784 – Centro)

Original Espaço Cultural (Rua Paissandu, 784 – Centro) Classificação: A partir de 16 anos

Dança na Faixa – Clube da Dança (RS)

Horário: 10h às 12h

10h às 12h Local: Faixa de Pedestres (Av. Brasil com a Av. Sete de Setembro)

Faixa de Pedestres (Av. Brasil com a Av. Sete de Setembro) Classificação: Livre

Pó de Estrela: O Mundo é Meu Também – Teatro Depois da Chuva (RS)

Horário: 16h

16h Local: Comunidade Indígena Fag Nör

Comunidade Indígena Fag Nör Classificação: Livre

Espetáculo: Marias – Clube da Dança (RS)

Horário: 20h

20h Local: Teatro do Sesc Passo Fundo

Teatro do Sesc Passo Fundo Classificação: Livre

26 de abril

Feira de Mulheres Negras Empreendedoras

Horário: 10h30 às 18h

10h30 às 18h Local: Espaço Roseli Doleski Preto

Espaço Roseli Doleski Preto Classificação: Livre

Espetáculo: Antes do Ano Que Vem – com Mariana Xavier (RJ)