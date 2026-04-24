Passo Fundo recebe grandes nomes do rock neste fim de semana: confira a programação

O fim de semana em Passo Fundo promete movimentar diferentes públicos com uma mistura de nostalgia, grandes shows nacionais e uma vasta programação cultural voltada ao protagonismo feminino.
O destaque principal fica por conta do festival "É Claro que é Rock", da Rádio Atlântida, que traz à Arena do Clube Comercial ícones como CPM 22, Nenhum de Nós e Paulo Ricardo no sábado (25).
Confira os destaques da programação:
Grandes Shows e Festas
- É Claro que é Rock: No sábado (25), a Arena do Clube Comercial recebe uma maratona de shows com CPM 22, Nenhum de Nós, Ultramen, Di Ferrero, Reação em Cadeia e Paulo Ricardo. Ingressos disponíveis no site Blue Ticket.
- Summer EletroHits Sunset: A primeira edição da festa oficial desembarca no Garden Cidade Nova, sábado (25), a partir das 17h, revivendo os hits eletrônicos que marcaram época.
- Comeback Ostra: A Mahanna Club , n rua Independência, 515, promove o reencontro com a clássica festa "Ostra" neste sábado, a partir das 23h, com open bar de duas horas e Carol Zanette e Marlon Rodrigues como atrações.
- Agrobar Mahai: Também na noite de sábado, o sertanejo de Iuri Rodrigues e Vini Martins comandam a noite na Mahai.
Cultura e Teatro
A programação do Aldeia Sesc ocupa diversos espaços da cidade com espetáculos e oficinas gratuitas:
Sexta-feira (24):
O Teatro Múcio de Castro recebe o monólogo Khaleh, com Aline Tanaã, às 10h e 20h. No Sesc, a cantora e palestrante Marianita Ortaça apresenta sua palestra-show às 20h.
Sábado (25):
Pela manhã, o Cemitério Vera Cruz recebe um passeio guiado às 9h30, focado nas memórias de mulheres que marcaram a história local.
Às 10h, ocorre a intervenção Dança na Faixa no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua 7 de Setembro.
Domingo (26):
A atriz Mariana Xavier apresenta o monólogo "Antes do Ano Que Vem" no Teatro do Sesc, às 20h, com direção de Lázaro Ramos.
Música e Lançamentos
- Estreia dos Bergas: O Babel Studio Bar recebe, no domingo (26) às 17h, o lançamento da banda Bergas. O grupo aposta no alt-rock com influências dos anos 50 e 60.
- The Bowler: A programação inclui Tchê Sarandeio na sexta (24) e o pagode do Grupo da Praça no sábado (25).
Empreendedorismo e Workshops
- Workshop para Elas: A trainer Ana Julia Vebber conduz um treinamento focado em propósito e clareza no sábado (25), das 14h às 18h, na CDL (Av. General Neto, 443).
- Feira de Mulheres Negras: No domingo (26), o Espaço Roseli Doleski Preto recebe a Feira de Mulheres Negras Empreendedoras, das 10h30 às 18h, com moda, gastronomia e artesanato.
Exposições para visitar
- Elas Criam: Mostra coletiva com mais de 30 artistas na Galeria Estação da Arte, localizada no Parque da Gare, das 16h às 19h.
- Vidas Negras: Exposição sobre trajetórias de mulheres negras de Passo Fundo, aberta no Passo Fundo Shopping, das 10h às 22h.