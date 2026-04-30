Passo Fundo recebe Chimarruts e feira solidária no Festival do Trabalhador nesta sexta-feira

Festival deve reunir entidades e público. Rafael Melo / Comunicação Chimarruts

O Parque da Gare sedia nesta quinta-feira (1º) o festival "Cultura em Movimento" em celebração ao Dia do Trabalhador. O evento gratuito ocorre das 14h às 22h e traz como principal atração a banda gaúcha Chimarruts.

Além da banda, artistas como Grupo da Praça, Julia Hellen, Blues Jasmine, Pedro Munhoz, Ricardo Pacheco e Sandro Coelho e Banda sobem ao palco durante o dia.

O público também poderá visitar no local a Feira da Economia Solidária Criativa, que reúne associações e contará com atrações gastronômicas e venda de produtos artesanais.

Pautas do evento

O evento é organizado por sindicatos do estado Central Única dos Trabalhadores. Com atividades simultâneas em Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria, Passo Fundo e Pelotas, a iniciativa propõe a discussão de pautas relacionadas à escala de trabalho, valorização do serviço público e melhores condições de remuneração.