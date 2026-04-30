Música, tradição gaúcha e dança: veja a programação cultural até domingo em Passo Fundo

O feriado do Dia do Trabalhador e o fim de semana terão agenda movimentada em Passo Fundo. Entre sexta-feira (1º) e domingo (3), a cidade recebe atrações que vão de shows nacionais a encontros tradicionalistas e atividades de dança.
O destaque da agenda fica para o show de Pedro Sampaio, a programação tradicionalista da Reculuta Farroupilha e o Festival do Trabalhador: Cultura em Movimento, que traz ao palco nomes como Chimarruts. As atrações se espalham por diferentes pontos da cidade, com opções para públicos variados.
Festival do Trabalhador reúne shows e feira criativa
Na sexta-feira (1º) acontece o Festival do Trabalhador: Cultura em Movimento, no Parque da Gare, das 14h às 22h. A programação musical inclui nomes como Chimarruts e Pedro Munhoz, Grupo da Praça, Julia Hellen, Blues Jasmine, Ricardo Pacheco, Sandro Coelho e Banda.
O evento também contará com a Feira da Economia Solidária Criativa, reunindo iniciativas e empreendedores, como APACE (Associação de Cegos), Espaço Solidário da Cáritas, Mãos Amigas, entre outros coletivos.
Pedro Sampaio se apresenta no Gran Palazzo
Ainda na sexta-feira (1º), o cantor Pedro Sampaio sobe ao palco do Gran Palazzo Centro de Eventos. O show traz repertório conhecido do público, com músicas que misturam funk e música eletrônica.
Reculuta Farroupilha no CTG Lalau Miranda
De sexta-feira (1º) a domingo (3), o CTG Lalau Miranda recebe a Reculuta Farroupilha. A programação inclui o Concurso de Danças Tradicionais Gaúchas, com a participação de invernadas e grupos de diferentes regiões.
O evento reforça a valorização da cultura tradicionalista, reunindo participantes da região em torno da música e da dança típica do Estado.
Sunday Sessions propõe encontro de dança no domingo
No domingo (3), a partir das 14h30, ocorre a Sunday Sessions Vol. 1, no Step In Dance Studio, localizado na Rua Morom, 868.