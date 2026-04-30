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Música, tradição gaúcha e dança: veja a programação cultural até domingo em Passo Fundo

Entre sexta-feira (1º) e domingo (3), a cidade recebe atrações que vão de show nacional a festival ao ar livre e encontro de dança

Amanda de Andrade

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