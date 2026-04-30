Música, tradição gaúcha e dança: veja a programação cultural até domingo em Passo Fundo

O cantor Pedro Sampaio sobe ao palco do Gran Palazzo Centro de Eventos. Andre Avila / Agencia RBS

O feriado do Dia do Trabalhador e o fim de semana terão agenda movimentada em Passo Fundo. Entre sexta-feira (1º) e domingo (3), a cidade recebe atrações que vão de shows nacionais a encontros tradicionalistas e atividades de dança.

O destaque da agenda fica para o show de Pedro Sampaio, a programação tradicionalista da Reculuta Farroupilha e o Festival do Trabalhador: Cultura em Movimento, que traz ao palco nomes como Chimarruts. As atrações se espalham por diferentes pontos da cidade, com opções para públicos variados.

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Festival do Trabalhador reúne shows e feira criativa

Na sexta-feira (1º) acontece o Festival do Trabalhador: Cultura em Movimento, no Parque da Gare, das 14h às 22h. A programação musical inclui nomes como Chimarruts e Pedro Munhoz, Grupo da Praça, Julia Hellen, Blues Jasmine, Ricardo Pacheco, Sandro Coelho e Banda.

O evento também contará com a Feira da Economia Solidária Criativa, reunindo iniciativas e empreendedores, como APACE (Associação de Cegos), Espaço Solidário da Cáritas, Mãos Amigas, entre outros coletivos.

Pedro Sampaio se apresenta no Gran Palazzo

O show traz repertório conhecido do público, com músicas que misturam funk e música eletrônica. Staff Images / @staff_images no instagram

Ainda na sexta-feira (1º), o cantor Pedro Sampaio sobe ao palco do Gran Palazzo Centro de Eventos. O show traz repertório conhecido do público, com músicas que misturam funk e música eletrônica.

Reculuta Farroupilha no CTG Lalau Miranda

A programação inclui o Concurso de Danças Tradicionais Gaúchas, com a participação de invernadas e grupos de diferentes regiões. Estampa da tradição / Divulgação

De sexta-feira (1º) a domingo (3), o CTG Lalau Miranda recebe a Reculuta Farroupilha. A programação inclui o Concurso de Danças Tradicionais Gaúchas, com a participação de invernadas e grupos de diferentes regiões.

O evento reforça a valorização da cultura tradicionalista, reunindo participantes da região em torno da música e da dança típica do Estado.

Sunday Sessions propõe encontro de dança no domingo