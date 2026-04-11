"Minha vida é liberdade": ator Márcio Meneghell completa 30 anos de carreira no teatro

O ator Márcio Meneghell completa em 2026 três décadas de carreira em Passo Fundo, com trabalhos nos palcos e circulação de peças voltadas a diferentes públicos por toda a Região Norte.
Natural de Erechim, a decisão de seguir a carreira artística veio ainda na juventude, quando trabalhava no Sesc e percebeu que queria uma rotina diferente. Naquele momento, decidiu que queria trabalhar com arte.
— Não quero passar minha vida trancado numa sala. A minha vida é liberdade. Eu quero ser artista — lembra.
Sua primeira peça foi criada na escola, com um grupo de colegas. A história foi inspirada em uma sátira da Escolinha do Professor Raimundo. A apresentação acabou sendo levada para outras turmas durante uma semana. A experiência marcou o início da relação com o palco, que se tornaria profissão anos depois.
Desde então, o teatro passou a ser a sua principal atividade profissional. Ao longo dos anos, Meneghell participou de festivais, circulou com espetáculos por diferentes cidades e também trabalhou na televisão.
Grande parte dos espetáculos apresentados por ele ao longo da carreira envolve projetos culturais e apresentações em escolas, experiência que ele considera uma das mais marcantes da profissão:
— Às vezes a gente vai em lugares onde as pessoas nunca viram teatro. Quando você vê o olho de uma criança brilhando é mágico.
Desafios além do palco
O ator também enfrentou momentos difíceis fora dos palcos. Meneghell sofreu um acidente que o deixou hospitalizado e o obrigou a interromper as atividades. O período de recuperação trouxe, além das limitações físicas, a incerteza sobre a possibilidade de voltar a atuar.
— Para o ator, o corpo e a voz são as ferramentas de trabalho. O maior medo era não poder voltar — afirmou.
Depois da recuperação, a volta ao teatro teve um significado diferente. Segundo ele, a experiência fez com que passasse a valorizar ainda mais cada apresentação e o contato com o público. Atualmente, o ator segue percorrendo cidades da região Sul do país com diferentes espetáculos.
Nos próximos meses, em Passo Fundo, Erechim e Getúlio Vargas, o artista apresenta o Show de Humor, com personagens marcantes de sua trajetória. Já em Santa Catarina, o público poderá assistir ao espetáculo Um Coração Feliz, uma homenagem a Chico Xavier.