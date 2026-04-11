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"Minha vida é liberdade": ator Márcio Meneghell completa 30 anos de carreira no teatro

Artista natural de Erechim construiu a carreira em Passo Fundo. Atualmente, mantém projetos e apresentações na região

Amanda de Andrade

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