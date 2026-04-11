"Minha vida é liberdade": ator Márcio Meneghell completa 30 anos de carreira no teatro

Ao longo de sua carreira participou de festivais e espetáculos por diferentes cidades e também trabalhou na televisão, entre 2012 e 2015. Gui Benck / Divulgação

O ator Márcio Meneghell completa em 2026 três décadas de carreira em Passo Fundo, com trabalhos nos palcos e circulação de peças voltadas a diferentes públicos por toda a Região Norte.

Natural de Erechim, a decisão de seguir a carreira artística veio ainda na juventude, quando trabalhava no Sesc e percebeu que queria uma rotina diferente. Naquele momento, decidiu que queria trabalhar com arte.

— Não quero passar minha vida trancado numa sala. A minha vida é liberdade. Eu quero ser artista — lembra.

Sua primeira peça foi criada na escola, com um grupo de colegas. A história foi inspirada em uma sátira da Escolinha do Professor Raimundo. A apresentação acabou sendo levada para outras turmas durante uma semana. A experiência marcou o início da relação com o palco, que se tornaria profissão anos depois.

Desde então, o teatro passou a ser a sua principal atividade profissional. Ao longo dos anos, Meneghell participou de festivais, circulou com espetáculos por diferentes cidades e também trabalhou na televisão.

Grande parte dos espetáculos apresentados por ele ao longo da carreira envolve projetos culturais e apresentações em escolas, experiência que ele considera uma das mais marcantes da profissão:

— Às vezes a gente vai em lugares onde as pessoas nunca viram teatro. Quando você vê o olho de uma criança brilhando é mágico.

Desafios além do palco

Ator enfrentou período difícil na carreira, que o obrigou a interromper as atividades. Gui Benck / Divulgação

O ator também enfrentou momentos difíceis fora dos palcos. Meneghell sofreu um acidente que o deixou hospitalizado e o obrigou a interromper as atividades. O período de recuperação trouxe, além das limitações físicas, a incerteza sobre a possibilidade de voltar a atuar.

— Para o ator, o corpo e a voz são as ferramentas de trabalho. O maior medo era não poder voltar — afirmou.

Depois da recuperação, a volta ao teatro teve um significado diferente. Segundo ele, a experiência fez com que passasse a valorizar ainda mais cada apresentação e o contato com o público. Atualmente, o ator segue percorrendo cidades da região Sul do país com diferentes espetáculos.