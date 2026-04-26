Cultura e Lazer

Cultura gaúcha
Notícia

Livro resgata história de grupo que inspirou Festival de Folclore de Passo Fundo

Obra narra a história do grupo Terra Pampeana e sua influência na criação do Festival Internacional de Folclore, em 1992

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