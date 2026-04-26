Livro resgata história de grupo que inspirou Festival de Folclore de Passo Fundo

Lançamento ocorreu na sede do Instituto Histórico de Passo Fundo. Grupo Terra Pampeana / Divulgação

A trajetória de um grupo que resgata a cultura de Passo Fundo foi registrada em um livro lançado na última sexta-feira (24), na sede do Instituto Histórico de Passo Fundo. A obra Grupo Terra Pampeana: do legado artístico ao Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo fala sobre como o grupo inspirou a criação do evento.

Formado por jovens que conciliavam trabalho, estudo e ensaios, o Terra Pampeana se destacou ao reinventar passos de danças tradicionais e adaptar figurinos, além de incorporar novas sonoridades e unir tradição com modernidade.

A ousadia repercutiu para além do Rio Grande do Sul. Após participações em programas de televisão, o grupo foi convidado a se apresentar na Itália, em uma turnê promovida pelo Conselho Internacional de Festivais Folclóricos e Artes Tradicionais (CIOFF).

A experiência internacional colaborou para a criação do Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo, em 1992. O evento é hoje consolidado como um dos mais importantes do gênero no Brasil.