Jazz, literatura e teatro movimentam o fim de semana no norte do RS

Sul Jazz Festival recebe o músico Rodrigo Nassif. Leticia Schneider / Ascom

Show de jazz, jantar literário, teatro e bazar solidário marcam o fim de semana no norte do Estado. Confira a seguir a agenda cultural com a programação para Passo Fundo, Carazinho e Soledade nos próximos dias.

Música

Nesta sexta-feira (10), às 20h, o Teatro Sesc Passo Fundo recebe a segunda apresentação do projeto “Sul Jazz Festival”, com entrada gratuita. O show será comandado pelo músico Rodrigo Nassif, que sobe ao palco acompanhado de Juliano Pereira e Leandro Schirmer.

Multi-instrumentista, compositor e violonista, Nassif é vencedor do Prêmio Açorianos de Música. No espetáculo Pegando Estrelas, o público poderá conferir um repertório totalmente autoral.

Já no domingo (12), a Associação Passo-Fundense de Cegos (Apace) promove o evento "Sons Que Transformam", apresentação musical dos associados da instituição e de músicos convidados. A atividade gratuita acontece no Parque da Gare, das 15h às 18h.

Literatura

Começa nesta sexta-feira (10) e segue até a próxima segunda (13) a 20ª Feira do Livro de Soledade. O evento, que tem como patrona Ádria Brum de Azambuja e presta homenagem aos escritores gaúchos Erico Verissimo e Luiz Fernando Verissimo, acontece no Centro Cultural da Cidade.

A programação inclui tributo a Secos e Molhados, com show musical em homenagem a Ney Matogrosso; pocket show com Thedy Corrêa e apresentações teatrais, entre elas Incidente em Antares e O Tempo e o Vento.

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E o livro As Mil e Uma Noites é a inspiração para mais uma edição do Jantar Literário de Passo Fundo. O evento inspirado na culinária do Oriente Médio e do Sul da Ásia acontece às 20h de sábado (11), com cardápio especial e atividades inspiradas na obra literária.

Solidariedade

Neste sábado (11), acontece o Mega Brechó Solidário do CACC. O evento será realizado das 9h às 16h, na sede do Centro de Apoio ao Paciente com Câncer (CACC) — Rua 10 de Abril, 205.

A edição marca a abertura da temporada de inverno, disponibilizando uma ampla variedade de roupas para o frio com valores que começam em R$ 10. O valor arrecadado com a venda é destinado à manutenção dos serviços de acolhimento e suporte a pacientes em tratamento oncológico e seus familiares.

Também no sábado, no mesmo horário, acontece o Feirão Bazar do Amor, com peças novas entre R$ 2 e R$ 20. Promovido pela ONG Amor, o evento acontece no Salão Paroquial da Igreja Sagrado Coração de Jesus e o valor arrecadado vai ser destinado aos projetos da entidade.

Venda de garagem

Evento é focado na economia circular. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Para quem investe na economia circular, o fim de semana será marcado também por mais uma edição da Venda de Garagem. Além das roupas de nove brechós selecionados, o evento conta com decoração, utilidades para casa, móveis e peças cheias de personalidade.

As vendas acontecem nesta sexta-feira (10) e sábado (11), das 9h às 18h, na Loja Criativa – Rua Uruguai, 2318.

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Teatro

Na próxima terça-feira (14), o Teatro do Sesc Carazinho recebe o espetáculo Esperando Beltrano do grupo Etc e Tal do Rio de Janeiro. A apresentação que une humor diferenciado, teatro contemporâneo e tragédia grega começa às 16.