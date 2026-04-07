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Jazz, fronteira e identidade: músico de Passo Fundo lança novo álbum

Ghadyego Carraro apresenta "Anhum", trabalho que reflete sua pesquisa acadêmica e reúne jazz contemporâneo e raízes sul-americanas

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