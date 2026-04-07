Jazz, fronteira e identidade: músico de Passo Fundo lança novo álbum

Músico é membro votante da Latin Grammy Academy. Luciana Biazus / Divulgação

Natural de Passo Fundo, no norte do Estado, o contrabaixista, compositor e pesquisador Ghadyego Carraro é um dos nomes da música instrumental no Rio Grande do Sul. Unindo o rigor acadêmico à sensibilidade artística, o passo-fundense circula entre os palcos do Brasil e da Europa, levando na bagagem uma sonoridade que mistura o jazz e as raízes da música sul-americana.

O músico se define como um "artista pesquisador". Membro votante da Latin Grammy Academy e finalista do Prêmio Profissionais da Música 2025, o instrumentista tem doutorado em História pela Universidade de Passo Fundo (UPF), onde investiga os sotaques regionais e as sonoridades brasileiras no contexto sul-americano.

O olhar teórico se reflete em sua produção, que inclui participações como músico de sessão, arranjador e produtor em mais de 50 fonogramas.

O passo-fundense também já levou sua música para cidades como Berlim, Paris, Zurique e Lisboa. No Brasil, coordenou projetos como a Live dos Baixistas e Vozes e o Baixo, discutindo o instrumento com grandes nomes mundiais.

Novo trabalho e turnê

O foco atual do artista é o lançamento do álbum Anhum. O trabalho entrelaça o jazz contemporâneo a elementos da região de fronteira entre o Sul do Brasil, Uruguai e Argentina. No repertório, além de composições autorais, Carraro apresenta arranjos especiais para obras de ícones do contrabaixo mundial, como John Patitucci e Dave Holland.

O álbum é resultado de uma pesquisa que envolve sua tese de doutorado, buscando mapear uma "cartografia do jazz" através da ótica do artista pesquisador.

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O novo trabalho será apresentado já nesta quinta-feira (9), em uma turnê com parada em Porto Alegre. O músico sobe ao palco do Café Fon Fon acompanhado por dois expoentes da cena instrumental gaúcha: o baterista Marquinhos Fê e o pianista Luiz Mauro Filho, com participação especial do trompetista Gian Becker.