Cultura e Lazer

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Ícaro & Gilmar, Gordo Léo e mais: confira a agenda cultural de Passo Fundo neste fim de semana

Programação inclui shows de sertanejo, rock solidário e stand-up em diferentes locais entre sexta e domingo

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