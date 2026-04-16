Ícaro & Gilmar, Gordo Léo e mais: confira a agenda cultural de Passo Fundo neste fim de semana

O fim de semana em Passo Fundo, no norte do Estado, será de atrações para todos os públicos. Ainda na sexta-feira (17), há opções de show de sertanejo e de stand-up na cidade.

A programação também terá show de rock solidário no sábado (18), e comédia com o Gordo Leo no domingo (19). Confira como aproveitar a folga:

Ícaro & Gilmar

Dupla mineira se apresenta em Passo Fundo nesta sexta-feira. Ícaro e Gilmar / Divulgação

A sexta-feira (17) será temática em Passo Fundo com o show "Sextou BB" de Ícaro e Gilmar, na Arena Gran Palazzo. A dupla sertaneja traz os hits que embalaram todo o Brasil, como Baqueado, Voltável e Trauma.

O show está marcado para às 21h. Ainda há ingressos disponíveis no site Vai de Ingresso, a partir de R$ 70.

Show da banda Armored Dawn

Banda de heavy metal se apresenta no teatro municipal. Armored Dawn / Divulgação

No sábado (18), o show da banda Armored Dawn une música e solidariedade em Passo Fundo: toda a bilheteria será revertida para a Apae da cidade.

Com repertório de rock e metal, a banda traz uma apresentação intensa e de alto nível. O show ocorre no Teatro Municipal Múcio de Castro, a partir das 20h. Os ingressos estão disponíveis por R$ 30 no Sympla.

Gordo Léo

Gordo Leo visita Passo Fundo neste fim de semana Gordo Leo / Divulgação

Gordo Léo, integrante dos programas Pretinho Básico e do Bola Nas Costas da Rádio Atlântida, apresenta seu novo show "Garoto Verão" pela primeira vez em Passo Fundo.

No espetáculo, o público é convidado a mergulhar no universo irreverente do radialista. O show ocorre no domingo (19), na Santa Madre Cervejaria. Ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 35 na Blueticket.

Stand-up de Marcito Castro

Marcito Castro se apresenta no Palazzo Centro de Eventos Renan Mattos / Agencia RBS

Na sexta-feira (17), o humorista Marcito Castro desembarca em Passo Fundo com seu novo stand-up. O show transforma momentos cotidianos em piadas, relembrando histórias da escola pública, a relação com a família quando mais jovem, e as frustrações dos relacionamentos com humor.