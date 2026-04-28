Gibiteca do norte gaúcho concorre ao mais antigo prêmio brasileiro dedicado a histórias em quadrinhos

Local realiza atividades com escolas e recebe visitantes da comunidade. Marcel Ibaldo / Arquivo pessoal

Há pouco mais de um ano, Alpestre, município de sete mil habitantes no norte do RS, conta com uma gibiteca pública. Apesar de recente, o projeto já se tornou referência cultural na região e concorre ao Troféu Angelo Agostini — o mais antigo prêmio brasileiro dedicado a histórias em quadrinhos.

A Gibiteca é finalista na categoria especial Jayme Cortez, que premia projetos de destaque na divulgação das HQs e no incentivo à prática da leitura através dos quadrinhos. A primeira fase foi um júri técnico e agora chega à fase final, por voto do público.

Em 2025, a Gibiteca recebeu cerca de 1 mil visitantes do Rio Grande do Sul e de fora do Estado. O espaço foi fundado por Marcel e Marceli Ibaldo, pai e filha, e pela Associação Amigos das Histórias em Quadrinhos de Alpestre. Para Marcel, o acervo amplia a visibilidade dos quadrinhos para além do público infantil:

— Aos poucos o hábito de ler quadrinhos vai se tornando algo mais natural, vai deixando de ser visto como leitura exclusiva pra crianças, e sendo reconhecido como uma mídia que aborda diversas temáticas, pra diferentes faixas etárias.

O público pode votar online nas diferentes categorias da premiação por meio deste link. A votação segue aberta até 25 de maio, com divulgação dos resultados em 29 de maio.

Reconhecimento

Projeto se tornou referência cultural na região. Marcel Ibaldo / Arquivo pessoal

O local foi inaugurado em dezembro de 2024, resultado do trabalho de Marcel e Marcelli Ibaldo, pai e filha quadrinistas. O projeto foi executado por meio de parceria com a Associação Amigos das Histórias em Quadrinhos de Alpestre e em colaboração com a comunidade.

A trajetória da dupla começa com a criação da personagem Tê Rex, uma tiranossauro nerd que enfrenta dilemas típicos da adolescência. Inicialmente a personagem era um projeto de pai e filha, mas acabou se tornando um grande sucesso.

Publicada em tirinhas nas redes sociais e compilada em sete livros, Tê Rex conquistou prêmios nacionais. Entre os destaques estão indicações ao Troféu HQMIX, considerado o "Oscar" dos quadrinhos, e ao Prêmio LeBlanc, além de ter sido finalista no prêmio da CCXP, maior evento de cultura pop do Brasil.

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Em 2024, a personagem Tê Rex completou 10 anos e a inauguração da gibiteca foi parte dessa celebração, com a personagem figurando na fachada do local como madrinha do espaço.