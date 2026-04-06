Do interior do RS a palcos nacionais: ator passo-fundense estreia monólogo autoral no Rio de Janeiro

A peça representa um novo momento na trajetória do artista, que começou no teatro ainda criança. Munique Costa / Divulgação

Natural de Passo Fundo, o ator Mathias Bildhauer estreia no Rio de Janeiro o monólogo autoral "Eu Sou Outro Você", espetáculo que reúne memórias pessoais e reflexões sobre pertencimento.

Para o artista, a peça representa um novo momento na sua trajetória, que começou ainda criança, no interior do Rio Grande do Sul. Hoje, ele divide a atuação entre o palco, o audiovisual e a produção cultural.

— Poder fazer um espetáculo original e autoral no Rio de Janeiro é um privilégio. Minha criança que sonhava com isso certamente está muito feliz — diz o ator.

O monólogo começou a ser desenvolvido em 2024 e foi construído a partir de cartas, abordando temas como infância, relações familiares, identidade e pertencimento, com momentos de interação com o público. A montagem foi viabilizada de forma independente, com apoio de outros artistas e parceiros.

A expectativa agora é levar o espetáculo para outras cidades, incluindo a sua cidade natal, onde ele pretende voltar a se apresentar depois de mais de 15 anos. Hoje, define o teatro como um espaço de encontro e reflexão:

— Nada mais humano do que a expressão artística — resume.

Vocação de infância

No Rio, o ator investiu na sua carreira artística e começou a construir a trajetória no teatro e no audiovisual. Munique Castro / Divulgação

O primeiro contato com o teatro veio ainda na pré-escola, ao assistir a uma apresentação de bonecos. Aos cinco anos, Mathias já participava de peças na escola e, na adolescência, buscou formação técnica conquistando o registro profissional de ator aos 14 anos.

No Ensino Médio, diante das cobranças por uma profissão considerada "mais estável", o jovem decidiu cursar Turismo e Hotelaria em Balneário Camboriú. Após a graduação, decidiu retomar o caminho artístico e se mudou para o Rio de Janeiro, aos 21 anos, sem conhecer ninguém na cidade.

No Rio, o ator investiu na sua carreira artística e começou a construir a trajetória no teatro e no audiovisual. Participou da série Mister Brau, da TV Globo, integrou produções independentes para a internet e seguiu em projetos para televisão e plataformas digitais. Paralelamente, uniu a formação em turismo à área cultural e criou uma produtora.