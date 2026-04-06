Cultura e Lazer

Caminhos do teatro
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Do interior do RS a palcos nacionais: ator passo-fundense estreia monólogo autoral no Rio de Janeiro

Mathias Bildhauer construiu a carreira entre o teatro, o audiovisual e projetos culturais e agora apresenta o espetáculo “Eu Sou Outro Você” em solo carioca

Amanda de Andrade

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