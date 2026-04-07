Di Ferrero, CPM 22, Paulo Ricardo e mais: o que esperar do festival É Claro que é Rock em Passo Fundo

Di Ferrero está entre as atrações do festival. César Ovalle / Divulgação

O festival que reúne diferentes gerações do rock chega a mais uma edição no dia 25 de abril em Passo Fundo, no norte gaúcho. Serão mais de oito horas de shows na Arena Clube Comercial, com diferentes vertentes do rock, passando pelas influências do rap, reggae e pop rock.

No line-up, nomes que marcaram época dividem espaço com artistas que seguem se renovando. Sobem ao palco Paulo Ricardo, CPM22, Nenhum de Nós, Reação em Cadeia, Di Ferrero e Ultramen.

Com promoção da Rádio Atlântida, o Festival abre as comemorações de aniversário da emissora, que celebra a reunião das atrações gaúchas e nacionais no festival:

— Vamos reunir aqueles que gostam de rock há muito tempo, com gerações que estão descobrindo o rock agora. Teremos referências do Estado e de fora, misturando sotaques, vivências e bagagens no rock, conversando com todos os públicos — resume o comunicador e coordenador de produto da Atlântida, Marcos Carvalho.

Os ingressos estão à venda online pelo site da BlueTicket, ou presencial na loja Bella Óptica. Os valores vão de R$ 86,25 na arquibancada até mesas para seis pessoas por R$ 2 mil.

Serviço