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Di Ferrero, CPM 22, Paulo Ricardo e mais: o que esperar do festival É Claro que é Rock em Passo Fundo

Evento terá mais de oito horas de shows na Arena Clube Comercial, com diferentes vertentes do rock

Eduarda Costa

Repórter

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