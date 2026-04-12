Cultura e Lazer

Das Missões para o Brasil
Notícia

Conheça os Hermanos Guedes, trio missioneiro classificado para a semifinal do “Em Família com Eliana”, na TV Globo

Formado pelos irmãos Andresito, Karaí e Anahy, trio é de São Luiz Gonzaga e representa música missioneira

Alessandra Hoppen

Repórter

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