Cidade do norte gaúcho aposta no ecoturismo para impulsionar o desenvolvimento regional

A Cascata do Maringá possui 54 metros de queda d’água. Prefeitura de Vila Maria / Reprodução

A cidade de Vila Maria, no norte do RS, é conhecida como a Capital Regional do Ecoturismo por suas belezas naturais. A paisagem do município de 4,4 mil habitantes é repleta de cascatas, trilhas e áreas de Mata Atlântica preservada.

O ecoturismo traz a sustentabilidade em primeiro lugar, explorando o patrimônio natural e cultural de forma responsável ao promover a conservação e educação ambiental. Focado em áreas preservadas, busca minimizar impactos ambientais, integrando o turismo com a natureza.

E, além do título, desde 2023, Vila Maria é sede da Associação Turística da Região das Cascatas (ARCA), o que contribui para impulsionar o turismo regional em meio à natureza. A entidade integra 15 municípios e tem como objetivo impulsionar a economia local e fortalecer a identidade turística do norte gaúcho.

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— Com base em eventos, visitas espontâneas e circulação regional, estima-se que Vila Maria receba alguns milhares de visitantes ao longo do ano — conta o secretário do Desenvolvimento e Turismo, Gilnei Viero.

Investimento no setor

Para profissionalizar o setor e atrair mais investimentos em infraestrutura, alguns dos pontos turísticos de Vila Maria vêm sendo privatizados. É o caso da Cascata do Maringá, que se encontra temporariamente fechada para reorganização administrativa.

A previsão do secretário é que, entre novembro e dezembro, durante a alta temporada, o local será reaberto para o público aproveitar durante o período de férias de verão.

— Com os investimentos em estruturação dos atrativos, a expectativa é de crescimento contínuo e sustentável do número de visitantes nos próximos anos — explica Viero.

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Outro ponto turístico é a Cascata das Bruxas, que atualmente pode ser visitada com acompanhamento de guias. Já para conhecer a Cascata do Porongo e o Morro di Vedana é preciso fazer o agendamento prévio.

Parque do Maringá

Parque do Maringá foi privatizado. Prefeitura de Vila Maria / Reprodução

Localizada no Parque Municipal do Maringá, uma área de preservação municipal a 10 quilômetros do Centro da cidade, a Cascata do Maringá tem uma queda d'água de 54 metros de altura. Além disso, conta com uma piscina natural para banho.

O local conta com a Trilha do Corcunda, caminhada de 20 minutos que leva até o topo da cascata, passando pelo meio da mata e por uma ponte pênsil. O parque também abriga uma usina geradora de energia construída em 1947 e ainda em funcionamento.

No local, se praticam atividades de aventura como cachoeirismo, tirolesa com cabo de aço, além do cascading — descida e subida de rapel na cachoeira.

Camping Cascata do Porongo

Visitação acontece por agendamento. Prefeitura de Vila Maria / Reprodução

O passeio no camping, que fica a cinco quilômetros do Centro, funciona através de agendamento. No local, a Cascata do Porongo tem uma queda d’água de 31 metros de altura e piscina natural.

O local oferece estrutura para acampar, bar, quiosques, campo de futebol e churrasqueiras para os visitantes que não abrem mão do conforto, além de espaço próprio para banho.

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No camping se praticam atividades de aventura como trilha com duração de 20 minutos em meio às árvores nativas e cascading no meio da queda d'água.

Monte di Vedana

Monte di Vedena é um paredão rochoso possui 60 metros de altura. Prefeitura de Vila Maria / Reprodução

O Monte di Vedena oferece trilhas, rapel, trekking e mirantes naturais no topo dos 60 metros de altura. O local, um paredão de rocha, conta com vegetação nativa preservada.

Popular entre os praticantes do ecoturismo, o local fica a cerca de quatro quilômetros do Centro de Vila Maria e oferece vistas panorâmicas do vale abaixo.

Refúgio Ecológico Colônia Paraíso

Cascata fica no Refúgio Ecológico Colônia Paraíso. Prefeitura de Vila Maria / Reprodução

O Refúgio Ecológico Colônia Paraíso é uma área de preservação permanente do Linha 18 Roso, no interior de Vila Maria. Localizado a cerca de sete quilômetros do Centro, o local conta com um cânion e a Cascata das Bruxas.

O cânion é formado por uma garganta com mais de um quilômetro de extensão e 60 metros de profundidade, cavada pelas águas há milhares de anos. No início do cânion está a Cascata das Bruxas, com 37 metros de altura e formada por pequenas cachoeiras.

No local se praticam atividades como o cascading com travessia de cânion e tirolesa.

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