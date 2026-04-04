Cidade do norte gaúcho aposta no ecoturismo para impulsionar o desenvolvimento regional

A cidade de Vila Maria, no norte do RS, é conhecida como a Capital Regional do Ecoturismo por suas belezas naturais. A paisagem do município de 4,4 mil habitantes é repleta de cascatas, trilhas e áreas de Mata Atlântica preservada.
O ecoturismo traz a sustentabilidade em primeiro lugar, explorando o patrimônio natural e cultural de forma responsável ao promover a conservação e educação ambiental. Focado em áreas preservadas, busca minimizar impactos ambientais, integrando o turismo com a natureza.
E, além do título, desde 2023, Vila Maria é sede da Associação Turística da Região das Cascatas (ARCA), o que contribui para impulsionar o turismo regional em meio à natureza. A entidade integra 15 municípios e tem como objetivo impulsionar a economia local e fortalecer a identidade turística do norte gaúcho.
— Com base em eventos, visitas espontâneas e circulação regional, estima-se que Vila Maria receba alguns milhares de visitantes ao longo do ano — conta o secretário do Desenvolvimento e Turismo, Gilnei Viero.
Investimento no setor
Para profissionalizar o setor e atrair mais investimentos em infraestrutura, alguns dos pontos turísticos de Vila Maria vêm sendo privatizados. É o caso da Cascata do Maringá, que se encontra temporariamente fechada para reorganização administrativa.
A previsão do secretário é que, entre novembro e dezembro, durante a alta temporada, o local será reaberto para o público aproveitar durante o período de férias de verão.
— Com os investimentos em estruturação dos atrativos, a expectativa é de crescimento contínuo e sustentável do número de visitantes nos próximos anos — explica Viero.
Outro ponto turístico é a Cascata das Bruxas, que atualmente pode ser visitada com acompanhamento de guias. Já para conhecer a Cascata do Porongo e o Morro di Vedana é preciso fazer o agendamento prévio.
Parque do Maringá
Localizada no Parque Municipal do Maringá, uma área de preservação municipal a 10 quilômetros do Centro da cidade, a Cascata do Maringá tem uma queda d'água de 54 metros de altura. Além disso, conta com uma piscina natural para banho.
O local conta com a Trilha do Corcunda, caminhada de 20 minutos que leva até o topo da cascata, passando pelo meio da mata e por uma ponte pênsil. O parque também abriga uma usina geradora de energia construída em 1947 e ainda em funcionamento.
No local, se praticam atividades de aventura como cachoeirismo, tirolesa com cabo de aço, além do cascading — descida e subida de rapel na cachoeira.
Camping Cascata do Porongo
O passeio no camping, que fica a cinco quilômetros do Centro, funciona através de agendamento. No local, a Cascata do Porongo tem uma queda d’água de 31 metros de altura e piscina natural.
O local oferece estrutura para acampar, bar, quiosques, campo de futebol e churrasqueiras para os visitantes que não abrem mão do conforto, além de espaço próprio para banho.
No camping se praticam atividades de aventura como trilha com duração de 20 minutos em meio às árvores nativas e cascading no meio da queda d'água.
Monte di Vedana
O Monte di Vedena oferece trilhas, rapel, trekking e mirantes naturais no topo dos 60 metros de altura. O local, um paredão de rocha, conta com vegetação nativa preservada.
Popular entre os praticantes do ecoturismo, o local fica a cerca de quatro quilômetros do Centro de Vila Maria e oferece vistas panorâmicas do vale abaixo.
Refúgio Ecológico Colônia Paraíso
O Refúgio Ecológico Colônia Paraíso é uma área de preservação permanente do Linha 18 Roso, no interior de Vila Maria. Localizado a cerca de sete quilômetros do Centro, o local conta com um cânion e a Cascata das Bruxas.
O cânion é formado por uma garganta com mais de um quilômetro de extensão e 60 metros de profundidade, cavada pelas águas há milhares de anos. No início do cânion está a Cascata das Bruxas, com 37 metros de altura e formada por pequenas cachoeiras.
No local se praticam atividades como o cascading com travessia de cânion e tirolesa.
Em caso de dúvidas sobre o funcionamento destes e outros pontos turísticos, e para saber mais sobre o ecoturismo em Vila Maria, é possível contatar a prefeitura pelo telefone (54) 3359-1200.