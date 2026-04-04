Cultura e Lazer

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Notícia

Cidade do norte gaúcho aposta no ecoturismo para impulsionar o desenvolvimento regional

Cachoeirismo, rapel e tirolesa movimentam região que preserva Mata Atlântica e organiza novos serviços turísticos

Heloisa Gamero

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