Banda de heavy metal Armored Dawn fará show solidário em Passo Fundo

Show será no Teatro Múcio de Castro. Armored Dawn / Divulgação

A banda Armored Dawn estará em Passo Fundo no próximo sábado (18). O evento propõe uma união entre música, impacto social e solidariedade, com toda a bilheteria revertida Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

O grupo é reconhecido como uma das bandas brasileiras de maior projeção no cenário internacional do rock e metal, com trajetória consolidada em palcos ao redor do mundo. Os ingressos estão disponíveis para compra online.

O espetáculo acontece no Teatro Múcio de Castro, no centro da cidade. O espetáculo promete uma experiência de alto nível, com produção e performance dignas dos maiores eventos do gênero.

A iniciativa, segundo a organização, reforça o poder da música como ferramenta de transformação social ao demonstrar que, quando arte e solidariedade caminham juntas, o impacto ultrapassa os limites do palco.

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