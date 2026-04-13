Banda de heavy metal Armored Dawn fará show solidário em Passo Fundo

A banda Armored Dawn estará em Passo Fundo no próximo sábado (18). O evento propõe uma união entre música, impacto social e solidariedade, com toda a bilheteria revertida Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).
O grupo é reconhecido como uma das bandas brasileiras de maior projeção no cenário internacional do rock e metal, com trajetória consolidada em palcos ao redor do mundo. Os ingressos estão disponíveis para compra online.
O espetáculo acontece no Teatro Múcio de Castro, no centro da cidade. O espetáculo promete uma experiência de alto nível, com produção e performance dignas dos maiores eventos do gênero.
A iniciativa, segundo a organização, reforça o poder da música como ferramenta de transformação social ao demonstrar que, quando arte e solidariedade caminham juntas, o impacto ultrapassa os limites do palco.
Serviço
- O quê: show da banda Armored Dawn
- Quando: 18 de abril, às 20h
- Onde: Teatro Múcio de Castro, na Av. Brasil Centro
- Ingressos: disponíveis neste link, por R$ 30