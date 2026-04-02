Atrações de Páscoa e show com Mel Lisboa: os destaques da agenda cultural em Passo Fundo e região

A agenda cultural dos próximos dias em Passo Fundo terá atrações para diferentes públicos, com destaque para programação especial de páscoa para as crianças e espetáculo musical em homenagem à Rita Lee.

Confira abaixo a programação entre esta quinta-feira (2) e a próxima quarta (8).

Toca do Coelho em Tapera

Há uma programação com atividades. Marcelo Ricardo / Divulgação

Um dos eventos mais tradicionais de celebração da Páscoa no norte gaúcho, a Toca do Coelho de Tapera atrai visitantes de diversos municípios do RS há 25 anos.

A toca é a atração principal, mas há uma programação com atividades que incluem espetáculos teatrais, oficinas para crianças, shows, feira de artesanato e agricultura familiar.

A programação começou em 26 de março e vai até o próximo domingo (5). O evento acontece todos os dias a partir das 13h30min. Crianças de até 10 anos pagam R$ 10 e público geral, R$ 15.

Shows de rock no Porão Bar

Nesta quinta-feira (2), a escola de música Musiclass comemora os seus 19 anos no Porão Bar. A apresentação reúne alunos e bandas em uma noite de música ao vivo.

O line-up conta com WD 40, Pink & Blues, BeeUncle's e Psycho Killers. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente na escola ou no local.

Shoppings

Bella Città terá visita do coelhinho

No sábado (4), o Bella Città Shopping Center recebe uma visita especial do coelhinho da páscoa, das 16h às 17h. A proposta do evento é proporcionar um momento de encontro e com as crianças, com espaço para fotos e interação.

Passo Fundo Shopping

Também no sábado, a programação de Páscoa do Passo Fundo Shopping também terá atrações para o público infantil, a partir das 15h.

Entre as atividades estão recreação e brincadeiras, oficinas com atividades manuais e pintura facial temática de coelhinho. A tradicional caça aos ovos está programada para as 18h.

Mel Lisboa sobe ao palco em tributo a Rita Lee

Espetáculo estará no Teatro do Sesc. João Caldas / Divulgação

Na quarta-feira (8), Passo Fundo recebe o espetáculo em homenagem a Rita Lee, com a atriz e cantora Mel Lisboa que faz parte de um circuito promovido pelo Teatro do Sesc.

A apresentação traz teatro e música dedicado à cantora e começa às 20h. Em Passo Fundo, os ingressos estão esgotados.