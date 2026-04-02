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Atrações de Páscoa e show com Mel Lisboa: os destaques da agenda cultural em Passo Fundo e região

Agenda reúne espetáculo em homenagem a Rita Lee, programação especial de páscoa entre outras atrações 

Amanda de Andrade

Repórter

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