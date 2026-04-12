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Águas termais, trem a vapor e catamarã: Marcelino Ramos vira destino de lazer para gaúchos e catarinenses

Cidade aposta em experiências históricas e roteiros sobre o Rio Uruguai para atrair visitantes.

Emerson Carniel

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS