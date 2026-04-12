Águas termais, trem a vapor e catamarã: Marcelino Ramos vira destino de lazer para gaúchos e catarinenses

A diversidade de atrações é o que movimenta a economia de Marcelino Ramos, município de 4,3 mil habitantes no norte do Estado. A partir de suas águas termais, passeios de trem e catamarã, a cidade tem se consolidado como destino turístico para gaúchos e catarinenses.

Os investimentos no setor são contínuos. No verão, a inauguração de uma piscina de ondas deixou os visitantes mais próximos do litoral, com uma estrutura focada no acolhimento.

— Trouxemos um pouquinho do litoral para dentro de Marcelino Ramos: areia, espreguiçadeira, guarda-sol, caipirinha, cervejinha é o que temos para oferecer ao turista. Quando ele chega aqui, já chega em um ambiente de praia — contou o presidente das Termas de Marcelino, Rodrigo Vecchi.

A dona de casa Loreci Fernandes veio de Concórdia (SC) com um grupo de 15 mulheres para aproveitar as águas termais.

— Os outros lugares são muito bons, mas a prainha é o que está chamando mais atenção no momento — disse a turista.

Somente o balneário de Marcelino Ramos recebe aproximadamente 12 mil visitantes todos os meses. Porém, o turismo histórico também faz parte das atrações do município.

A vapor

É o apito da locomotiva que anuncia as partidas e chegadas da Maria Fumaça, passeio que leva aproximadamente 45 minutos. Todos os sábados, o trem sai da estação de Marcelino Ramos com destino ao interior de Piratuba (SC).

O trajeto de oito quilômetros costeia o Rio do Peixe, em um passeio guiado com música ao vivo. Para quem já fez o trecho a pé, como o engenheiro civil Bruno Carraro de Oliveira, a experiência de andar de trem é completamente diferente.

— A pé é sofrido, mas é muito bom também. Só que de trem a gente aproveita um pouco mais, sem sofrimento. A região é bem bonita — avaliou.

Segundo a secretária do Turismo de Marcelino Ramos, Patricia Patzlaff Guedes, o primeiro passeio de trem entre Piratuba e Marcelino Ramos aconteceu em 2003.

— A gente ficou sabendo que eles vinham para cá trazendo os turistas de lá e foi montada na estação uma feira com artesanatos para recebê-los. Logo em seguida, foram iniciados os passeios de Marcelino até a comunidade de Uruguai, em Santa Catarina — relembrou.

Sobre as águas

A cidade do norte gaúcho também pode ser vista de um ângulo diferente. É nas águas do Rio Uruguai que, há três anos, navega o catamarã, levando até 51 pessoas.

O idealizador do projeto é o aquaviário Neri Antonio dos Santos. Foi ele mesmo quem construiu o catamarã no próprio município.

— Construí tudo aqui, porque eu não teria condições de mandar construir em um estaleiro. Ficaria muito caro, não estaria no meu alcance, então decidi fazer por minha conta — conta.

O processo teve acompanhamento e fiscalização de um engenheiro naval, seguindo todos os requisitos e normas técnicas para receber o licenciamento e a certificação necessários ao transporte de turistas.

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O passeio leva pouco mais de uma hora. A embarcação sai da orla das termas, passa próximo ao Centro de Marcelino Ramos e tem parada nas proximidades da Ponte Rodoferroviária, local para admirar a paisagem e fazer fotografias.

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