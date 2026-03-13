Vera Holtz em Passo Fundo e mais destaques da agenda cultural

Monólogo com a atriz Vera Holtz, apresentações de circo e show com a dupla sertaneja Matheus e Kauan prometem movimentar o fim de semana em Passo Fundo. Confira a seguir as principais atrações da agenda cultura e programe-se para acompanhar o eventos que seguem até segunda-feira (16) na cidade do norte gaúcho.
Sexta-feira (13)
- Center Park: o parque de diversões está ao lado da Gare e abre a partir das 18h. Os tickets para os brinquedos podem ser adquiridos no local, que funciona durante todo o fim de semana.
- Circo Pantanal: o espetáculo estreia às 20h30min, no Campo Três Palmeiras do bairro São José. Os ingressos podem ser adquiridos no local a partir de R$ 15.
Sábado (14)
- Bazar das Margaridas: a exposição de artesanato e culinária de mulheres empreendedoras acontece na Rua 15 de Novembro, 144H. O evento aberto ao público será das 10h às 19h durante o fim de semana.
- Bosque Mágico da Páscoa: o Passo Fundo Shopping abre suas comemorações de Páscoa com a inauguração de um labirinto verde. A atração gratuita segue até o dia 6 de abril.
- Rústica Pontão: a corrida promovida pelo Sesc tem largada prevista para às 17h, da Feira Terra de Sabores. O percurso da prova será de cerca de cinco quilômetros, combinando trechos de asfalto e estrada de chão. As inscrições custam R$ 50.
- Sábado do Modão: o cantor sertanejo Jeferson Borba se apresenta no Madah Lounge Bar às 19h30. A entrada é gratuita.
- Matheus e Kauan: o show da dupla sertaneja acontece no Gran Palazzo, com abertura dos portões a partir das 21h e início da apresentação à meia-noite. Os ingressos ainda estão disponíveis a partir de R$ 80.
- Banda Krassicos: a banda de rock sobe ao palco do Porão Bar às 23h. A entrada para assistir ao show é de R$ 20.
Segunda-feira (16)
- Vera Holtz em “Ficções”: a atriz apresenta o monólogo inspirada no livro Sapiens – Uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari. A peça começa às 20h, no Teatro do Sesc.