Show de talentos inclusivo leva pessoas com deficiência visual ao palco em Passo Fundo

Músico profissional Ricardo Pacheco foi convidado do Show de Talentos Inclusivo realizado em Passo Fundo. Amanda de Andrade / Grupo RBS

A Associação Passo-Fundense de Cegos (Apace) realizou neste sábado (8), no Teatro Múcio de Castro, em Passo Fundo, o Show de Talentos Inclusivo, espetáculo que reuniu apresentações musicais de associados e alunos das oficinas de música da entidade.

Aberto à comunidade, o evento destacou a arte como ferramenta de inclusão e valorização das potencialidades de pessoas com deficiência visual.

A iniciativa integra o projeto Música e Tecnologia para Inclusão, desenvolvido pela Apace com financiamento do Pró-Cultura RS, por meio da Política Nacional Aldir Blanc. Desde julho de 2025, os participantes vêm realizando oficinas de violão, flauta e teclado, além de atividades voltadas ao aprendizado musical e ao fortalecimento do acesso à cultura.

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Potencialidades

Para o presidente da Apace, Everton de Souza, o espetáculo busca ampliar a compreensão da sociedade sobre as capacidades das pessoas com deficiência visual:

— O objetivo é mostrar a potencialidade da pessoa com deficiência visual e defender que, quando existem oportunidades e condições adequadas, ela pode estar inserida em qualquer espaço da sociedade.

Segundo ele, o trabalho da instituição envolve uma rede formada por profissionais, voluntários, famílias e associados, que atuam no desenvolvimento de habilidades e na promoção da autonomia das pessoas atendidas.

Inclusão pela cultura

O evento marcou também a culminância das oficinas realizadas ao longo do projeto cultural. O tesoureiro da entidade e ex-presidente da Apace Fábio Flores explica que a iniciativa surgiu da necessidade de fortalecer a área cultural dentro da instituição:

— Muitas pessoas já tinham interesse pela música, gostavam de tocar instrumentos, mas não tinham acesso às técnicas necessárias. As oficinas vieram justamente para fomentar essa área e mostrar que a inclusão também passa pela cultura.

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Ocupando espaços

No palco, os participantes apresentaram um repertório variado de músicas, resultado dos ensaios realizados durante o período de formação. Entre eles, estava Cassiano Ricardo do Nascimento, associado da entidade há 10 anos e integrante da diretoria, que fez sua primeira apresentação pública no evento.

— A gente se sente importante e realmente incluído. Ensaiamos bastante e agora podemos mostrar para a comunidade tudo o que aprendemos — vibra.

Outro participante foi Theodoro Zillmer da Costa, estudante de Psicologia e associado da Apace desde 2021. Para ele, a experiência de subir ao palco tem um significado que vai além da apresentação musical:

— Estar aqui é mostrar que as pessoas com deficiência também podem ocupar espaços e fazer coisas grandes. É muito gratificante poder compartilhar isso com o público.

Recursos de acessibilidade

Pensando na acessibilidade e na ampliação do alcance do evento, a programação teve recursos voltados a diferentes públicos.

A intérprete e tradutora de Libras Loreni Lucas dos Santos Chagas realizou a acessibilidade linguística para pessoas com deficiência auditiva e o espetáculo também contou com audiodescrição, recurso que auxilia na compreensão de elementos visuais por pessoas com deficiência visual.

A expectativa da entidade é que iniciativas como essa ampliem a presença de pessoas com deficiência em espaços culturais da cidade e incentivem novos projetos voltados à inclusão artística e social.