"No interior, a gente cria a própria cultura", diz Vera Holtz, que apresenta monólogo em Passo Fundo

Nesta segunda-feira (16), Passo Fundo recebe um espetáculo que convida o público a refletir sobre filosofia junto da atriz Vera Holtz. A protagonista do monólogo "Ficções" sobe ao palco em circuito de teatro promovido pelo Sesc/RS.
Em entrevista à GZH Passo Fundo, a atriz falou sobre a passagem da peça por cidades fora do eixo dos grandes centros. Nascida em Tatuí, no interior de São Paulo, a atriz diz conhecer de perto a realidade cultural fora das capitais.
— No interior a gente cria a própria cultura, se resolve culturalmente. Por isso, fico muito feliz de ir para essas cidades, conhecer os hábitos locais e ver como cada lugar tem sua própria alma — afirma.
O espetáculo, inspirado no best-seller "Sapiens: Uma Breve História da Humanidade", tem mobilizado o público gaúcho. Em Passo Fundo, os ingressos estão esgotados há semanas.
— Cada cidade tem sua história, sua autonomia cultural. A gente chega sempre com muito respeito, pedindo licença para entrar naquele universo, e sempre fomos muito bem acolhidos — conta.
Filosofia transformada em teatro
A peça parte da obra do escritor e historiador Yuval Noah Harari, que analisa a trajetória da espécie humana desde seus primórdios. Adaptar um livro denso e científico para o palco foi um desafio que mobilizou a equipe por anos.
A ideia inicial era que o personagem central fosse um "sapiens macho". O projeto, porém, mudou de rumo durante o processo criativo, até chegar à versão atual, com uma mulher em cena conduzindo a narrativa.
— Quando surgiu a pergunta "por que não uma mulher?", fez todo sentido. Hoje não tem como falar da humanidade sem uma voz feminina — afirma Vera.
Na peça, o público acompanha reflexões sobre temas que atravessam a história humana: crenças, narrativas coletivas e a capacidade de cooperação que permitiu à espécie sobreviver.
— O Homo sapiens tem uma habilidade enorme de adaptação e de associação. Isso conecta as pessoas. E essa não é uma peça de respostas, é uma peça de perguntas. O público completa o espetáculo. Às vezes ele canta, aplaude, participa. É um jogo — explica a atriz.
A interação entre palco e plateia é um dos elementos centrais, o que reforça a ideia de cooperação — tema recorrente na obra. A própria trajetória do espetáculo, em cartaz há mais de três anos, transformou o olhar da equipe sobre o tema, relata Holtz:
— Falar sobre sistemas e comportamento humano durante tanto tempo causa mudanças internas. Você começa a observar melhor como a humanidade repete padrões e como podemos viver com mais empatia e consciência.
Para Vera, o teatro cumpre um papel importante em tempos marcados por excesso de informação e polarização nas redes sociais.
— No teatro não tem fake news. É o lugar da presença, da verdade. Estamos todos ali, pensando juntos — completa.
O monólogo "Ficções" já passou por Gravataí e Caxias do Sul, e até o fim de março fará parada em Ijuí (19), Carazinho (21), Canoas (24) e Montenegro (26).