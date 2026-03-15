Cultura e Lazer

Ingressos esgotados
Notícia

"No interior, a gente cria a própria cultura", diz Vera Holtz, que apresenta monólogo em Passo Fundo

Atriz e diretora sobe ao palco nesta segunda (16) com peça "Ficções". Em entrevista, protagonista fala sobre filosofia e descentralização da cultura

Amanda de Andrade

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS