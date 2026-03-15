"No interior, a gente cria a própria cultura", diz Vera Holtz, que apresenta monólogo em Passo Fundo

Na peça, o público acompanha reflexões sobre temas que atravessam a história humana. Alê Catan / Divulgação

Nesta segunda-feira (16), Passo Fundo recebe um espetáculo que convida o público a refletir sobre filosofia junto da atriz Vera Holtz. A protagonista do monólogo "Ficções" sobe ao palco em circuito de teatro promovido pelo Sesc/RS.

Em entrevista à GZH Passo Fundo, a atriz falou sobre a passagem da peça por cidades fora do eixo dos grandes centros. Nascida em Tatuí, no interior de São Paulo, a atriz diz conhecer de perto a realidade cultural fora das capitais.

— No interior a gente cria a própria cultura, se resolve culturalmente. Por isso, fico muito feliz de ir para essas cidades, conhecer os hábitos locais e ver como cada lugar tem sua própria alma — afirma.

O espetáculo, inspirado no best-seller "Sapiens: Uma Breve História da Humanidade", tem mobilizado o público gaúcho. Em Passo Fundo, os ingressos estão esgotados há semanas.

— Cada cidade tem sua história, sua autonomia cultural. A gente chega sempre com muito respeito, pedindo licença para entrar naquele universo, e sempre fomos muito bem acolhidos — conta.

Filosofia transformada em teatro

A peça traz como elemento central a interação entre palco e plateia. Alê Catan / Divulgação

A peça parte da obra do escritor e historiador Yuval Noah Harari, que analisa a trajetória da espécie humana desde seus primórdios. Adaptar um livro denso e científico para o palco foi um desafio que mobilizou a equipe por anos.

A ideia inicial era que o personagem central fosse um "sapiens macho". O projeto, porém, mudou de rumo durante o processo criativo, até chegar à versão atual, com uma mulher em cena conduzindo a narrativa.

— Quando surgiu a pergunta "por que não uma mulher?", fez todo sentido. Hoje não tem como falar da humanidade sem uma voz feminina — afirma Vera.

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Na peça, o público acompanha reflexões sobre temas que atravessam a história humana: crenças, narrativas coletivas e a capacidade de cooperação que permitiu à espécie sobreviver.

— O Homo sapiens tem uma habilidade enorme de adaptação e de associação. Isso conecta as pessoas. E essa não é uma peça de respostas, é uma peça de perguntas. O público completa o espetáculo. Às vezes ele canta, aplaude, participa. É um jogo — explica a atriz.

A interação entre palco e plateia é um dos elementos centrais, o que reforça a ideia de cooperação — tema recorrente na obra. A própria trajetória do espetáculo, em cartaz há mais de três anos, transformou o olhar da equipe sobre o tema, relata Holtz:

A passagem por cidades do interior é vista por Vera como parte fundamental da circulação cultural. Alê Catan / Divulgação

— Falar sobre sistemas e comportamento humano durante tanto tempo causa mudanças internas. Você começa a observar melhor como a humanidade repete padrões e como podemos viver com mais empatia e consciência.

Para Vera, o teatro cumpre um papel importante em tempos marcados por excesso de informação e polarização nas redes sociais.

— No teatro não tem fake news. É o lugar da presença, da verdade. Estamos todos ali, pensando juntos — completa.