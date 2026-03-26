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Mel Lisboa traz o legado de Rita Lee para o norte do RS

Atriz apresenta musical em Carazinho e Passo Fundo, durante turnê especial promovida pelo Sesc em homenagem à "Rainha do Rock"

Kimberlly Kappenberg

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