Mel Lisboa traz o legado de Rita Lee para o norte do RS

Show em Passo Fundo tem ingressos esgotados, mas ainda há entradas para apresentação de Carazinho. João Caldas / Divulgação

O interior do Rio Grande do Sul recebe em abril a turnê do espetáculo "Mel Lisboa Canta Rita Lee", uma homenagem que revisita a obra de um dos maiores ícones do rock brasileiro. O musical passará por nove cidade do Estado, com paradas confirmadas em Carazinho e Passo Fundo.

Em Carazinho, a apresentação acontece no dia 7 de abril, às 20h, com ingressos disponíveis. Já em Passo Fundo, o show será no dia 8 de abril, às 20h, porém as entradas para a sessão estão esgotadas. Ambas as apresentações acontecem no Teatro do Sesc, que promove a turnê.

Rainha do Rock

A relação da gaúcha Mel Lisboa com a "Rainha do Rock" começou em 2014, quando a atriz interpretou a cantora pela primeira vez na montagem teatral Rita Lee Mora ao Lado. O desempenho foi tão marcante que a própria Rita escolheu Mel para continuar contando sua história nos palcos.

Atualmente, Mel Lisboa também estrela o espetáculo Rita Lee — Uma Autobiografia Musical, baseado no livro de 2016 da cantora. Por sua atuação nessa obra, a artista foi consagrada com o Prêmio Shell de melhor atriz em 2025.

Contudo, diferente das peças teatrais, no show-tributo Mel não se apresenta caracterizada, mas busca trazer a energia de Rita como uma “atriz que canta”. O repertório combina releituras de clássicos que atravessam gerações, unindo a irreverência e a força poética de Rita Lee em performances que podem variar entre baladas acústicas e momentos mais "dançantes" com banda completa.

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