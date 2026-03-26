Mel Lisboa traz o legado de Rita Lee para o norte do RS

O interior do Rio Grande do Sul recebe em abril a turnê do espetáculo "Mel Lisboa Canta Rita Lee", uma homenagem que revisita a obra de um dos maiores ícones do rock brasileiro. O musical passará por nove cidade do Estado, com paradas confirmadas em Carazinho e Passo Fundo.
Em Carazinho, a apresentação acontece no dia 7 de abril, às 20h, com ingressos disponíveis. Já em Passo Fundo, o show será no dia 8 de abril, às 20h, porém as entradas para a sessão estão esgotadas. Ambas as apresentações acontecem no Teatro do Sesc, que promove a turnê.
Rainha do Rock
A relação da gaúcha Mel Lisboa com a "Rainha do Rock" começou em 2014, quando a atriz interpretou a cantora pela primeira vez na montagem teatral Rita Lee Mora ao Lado. O desempenho foi tão marcante que a própria Rita escolheu Mel para continuar contando sua história nos palcos.
Atualmente, Mel Lisboa também estrela o espetáculo Rita Lee — Uma Autobiografia Musical, baseado no livro de 2016 da cantora. Por sua atuação nessa obra, a artista foi consagrada com o Prêmio Shell de melhor atriz em 2025.
Contudo, diferente das peças teatrais, no show-tributo Mel não se apresenta caracterizada, mas busca trazer a energia de Rita como uma “atriz que canta”. O repertório combina releituras de clássicos que atravessam gerações, unindo a irreverência e a força poética de Rita Lee em performances que podem variar entre baladas acústicas e momentos mais "dançantes" com banda completa.
Outras cidades
Além de Passo Fundo e Carazinho, "Mel Lisboa Canta Rita Lee" também vai passar por São Leopoldo (6 de abril), Caxias do Sul (9 de abril), Canoas (11 de abril), Taquara (12 de abril), Farroupilha (13 de abril), Gravataí (14 de abril) e Camaquã (15 de abril). A realização é do Sesc e os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 30.