Joca Martins em Passo Fundo e mais destaques da agenda cultural

O fim de semana em Passo Fundo será de eventos que vão do tradicionalismo, como shows de Joca Martins e Tchê Garotos, até peça de teatro sobre feminilidade e espetáculo de jazz.
Ainda movimentando o norte do Estado, a Expopedras acontece em Ametista do Sul com shows nacionais gratuitos. Confira a seguir a programação da agenda cultural.
Sul Jazz Festival
Nesta quinta-feira (19), acontece em Passo Fundo o espetáculo Pegando Estrelas. A apresentação a partir das 20h, no Teatro do Sesc, faz parte do Sul Jazz Festival.
O espetáculo contará com entrada gratuita e tem apresentação instrumental do músico Rodrigo Nassif, vencedor do Prêmio Açorianos e criador do estilo jazz-milonga, acompanhado de Juliano Pereira no baixo elétrico e Leandro Schirmer na bateria.
Jantar Show com Joca Martins
A noite de sexta-feira (20) será de boa gastronomia e música em Passo Fundo, com apresentação do cantor gaúcho Joca Martins. O Jantar Show acontece no Palazzo Centro de Eventos, a partir das 19h30min.
Ainda há mesas disponíveis. As reservas acontecem pelo contato (54) 99937-2587.
Espetáculo Uma em Todas Nós
O espetáculo Uma em Todas Nós será apresentado no Rito Espaço Coletivo nesta sexta (20) e sábado (21). Através do teatro, é apresentada a questão do feminino, suas memórias, ciclos e forças.
Há venda de ingressos, com valores de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). O teatro começa às 20h.
Aniversário do CTG Lalau Miranda
O CTG Lalau Miranda de Passo Fundo comemora os 74 anos com baile na noite de sábado (21). A festa será embalada pelo fandango do grupo Tchê Garotos.
Os ingressos estão sendo vendidos a R$100 para jantar com churrasco e acompanhamentos. Mais informações no contato (54) 98434-6568.
Humor
Em comemoração aos 30 anos de carreira, Marcio Meneghell volta ao Teatro do Sesc Passo Fundo com um show de humor com seus melhores personagens. São novas aventuras de Dona Graças à Deus, uma senhora muito simpática e travessa, Gaúcho Guavirova e suas peripécias e mentiras, junto a outras cenas.
O espetáculo acontece às 20h30min no sábado (21) e no domingo (22), com ingressos a R$ 40.
Automóvel Show no Bourbon
Para quem está pensando em comprar ou trocar de carro, o Bourbon Shopping é o destino certo neste fim de semana. O Automóvel Show ocorre de sexta (20) a domingo (22), com condições especiais de compra.
Expopedras em Ametista do Sul
A 14ª Expopedras em Ametista do Sul segue até o próximo domingo (22) na Praça Central. A feira é voltada ao setor de pedras preciosas extraídas no município, que é um dos principais polos de ametista do país.
A programação também conta com shows nacionais como Armandinho, Israel & Rodolffo e Edson & Hudson. A entrada é gratuita, há cobrança apenas para camarotes e área VIP da arena de shows. Veja a programação completa nesta reportagem.
