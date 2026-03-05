Festival de Balonismo de Marau terá voos, shows, food trucks e espetáculo noturno

O primeiro Festival de Balonismo de Marau, no norte do Estado, começa nesta sexta-feira (6) e segue até domingo (8). O evento acontece no Parque Municipal Lauro Ricieri Bortolon e faz parte das comemorações de 71 anos de emancipação do município, completados em 28 de fevereiro.
Entre as atrações, haverá voos de balão para o público e voos competitivos, além de shows, gastronomia, abertura da programação de Páscoa e o Night Glow — um espetáculo de luzes e cores nos balões à noite. A entrada no parque é gratuita.
— Nossa expectativa está muito alta. É algo novo na nossa cidade, estamos bastante ansiosos e aguardamos uma grande presença de público. Estamos preparados para os visitantes, para viver esse grande espetáculo no céu da cidade — comenta Guilherme Dassi Borges, um dos responsáveis pelo evento.
Passeios agendados
Para quem quiser se aventurar nos passeios de balão, ainda restam horários ao nascer do sol (partindo às 6h30min) e ao pôr-do-sol (às 17h30min), com duração de aproximadamente 30 minutos. O valor do passeio é de R$ 499 por pessoa. As reservas podem ser feitas pelo contato (51) 99404-8516 com a Trip Balonismo.
Confira a programação completa:
Sexta-feira (6)
- 17h: Abertura da praça de alimentação
- 17h30min: 1º voo com saída do Estádio Carlos Renato Bebber
- 18h: Show com Grupo Karisma
- 20h: Night Glow no Estádio Carlos Renato Bebber
- 21h: Show com Indústria Musical
Sábado (7)
- 6h30min: 1º voo competitivo com alvo na Lagoa do Parque
- 11h: Abertura da praça de alimentação
- 12h: Piazitos do Pago
- 14h: Abertura da programação de Páscoa com o espetáculo Jardim Encantado
- 15h30min: Show com Cristiano Esberce
- 17h30min: 2º voo competitivo com saída do Estádio Carlos Renato Bebber
- 18h: Show com Os Comodoros
- 19h30min: Carreata de fogos
- 20h: Night Glow no Estádio Carlos Renato Bebber
- 21h: Show com Cácio e Marcos
Domingo (8)
- 6h30min: 3º voo competitivo com alvo na Lagoa do Parque
- 8h: Início do Encontro de Carros Antigos
- 11h: Abertura da praça de alimentação
- 12h: Show com Big River Duo
- 15h: Show com La Constancia
- 16h: Entrega da premiação aos pilotos vencedores
- 17h: Show com Sandro Coelho
- 17h30min: Voo de encerramento com saída do Estádio Carlos Renato Bebber