Festival de Balonismo de Marau terá voos, shows, food trucks e espetáculo noturno

Evento acontece no Parque Municipal Lauro Ricieri Bortolon. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O primeiro Festival de Balonismo de Marau, no norte do Estado, começa nesta sexta-feira (6) e segue até domingo (8). O evento acontece no Parque Municipal Lauro Ricieri Bortolon e faz parte das comemorações de 71 anos de emancipação do município, completados em 28 de fevereiro.

Entre as atrações, haverá voos de balão para o público e voos competitivos, além de shows, gastronomia, abertura da programação de Páscoa e o Night Glow — um espetáculo de luzes e cores nos balões à noite. A entrada no parque é gratuita.

— Nossa expectativa está muito alta. É algo novo na nossa cidade, estamos bastante ansiosos e aguardamos uma grande presença de público. Estamos preparados para os visitantes, para viver esse grande espetáculo no céu da cidade — comenta Guilherme Dassi Borges, um dos responsáveis pelo evento.

Passeios agendados

Para quem quiser se aventurar nos passeios de balão, ainda restam horários ao nascer do sol (partindo às 6h30min) e ao pôr-do-sol (às 17h30min), com duração de aproximadamente 30 minutos. O valor do passeio é de R$ 499 por pessoa. As reservas podem ser feitas pelo contato (51) 99404-8516 com a Trip Balonismo.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (6)

17h: Abertura da praça de alimentação

17h30min: 1º voo com saída do Estádio Carlos Renato Bebber

18h: Show com Grupo Karisma

20h: Night Glow no Estádio Carlos Renato Bebber

21h: Show com Indústria Musical

Sábado (7)

6h30min : 1º voo competitivo com alvo na Lagoa do Parque

1º voo competitivo com alvo na Lagoa do Parque 11h: Abertura da praça de alimentação

12h: Piazitos do Pago

14h: Abertura da programação de Páscoa com o espetáculo Jardim Encantado

15h30min: Show com Cristiano Esberce

17h30min: 2º voo competitivo com saída do Estádio Carlos Renato Bebber

18h: Show com Os Comodoros

19h30min: Carreata de fogos

20h: Night Glow no Estádio Carlos Renato Bebber

21h: Show com Cácio e Marcos

Domingo (8)