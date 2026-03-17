Expopedras começa na quinta com venda de peças preciosas e shows nacionais em Ametista do Sul

Feira segue até o domingo (22) na cidade Mateus Bruxel / Agencia RBS

A 14ª Expopedras deve movimentar Ametista do Sul, no norte do Estado, a partir da próxima quinta-feira (19). A feira é voltada ao setor de pedras preciosas extraídas no município, que é um dos principais polos de ametista do país.

O evento retorna após quatro anos, em um momento positivo da mineração local. Conforme a presidente da Cooperativa de Garimpeiros do Médio Alto Uruguai (Coogamai), Maria Antonia Cassol, em 2025 foram produzidas seis mil toneladas de ametista, com comercialização próxima de R$ 75 milhões.

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— Nós, do setor da mineração, estamos com uma expectativa grande para a feira. Vamos expor nossas melhores peças, tudo o que temos de mais bonito e precioso que foi extraído durante esses últimos anos — afirma Maria Antonia.

Atualmente, a cooperativa reúne 1,5 mil garimpeiros. A estimativa é de que mais de 40 mil pessoas atuem em toda a cadeia regional ligada ao comércio de pedras. Além da comercialização das pedras, a feira também deve impulsionar o turismo nas cavernas desativadas, transformadas em restaurantes, bares, vinícolas e hotéis.

A Expopedras também terá transmissão ao vivo do Jornal do Almoço, no sábado (21). A feira segue até domingo (22), na Praça Central de Ametista do Sul, com entrada gratuita. Há cobrança apenas para camarotes e área VIP da arena de shows (confira programação completa abaixo).

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Programação de shows

Quinta-feira (19)

14h30min : Abertura Oficial, na Praça Central

: Abertura Oficial, na Praça Central 19h : Show de Gerson Rufino e Marcos Nunes

: Show de Gerson Rufino e Marcos Nunes 20h30min: Show com a Banda Brilha Som

Show com a Banda Brilha Som 23h: Show nacional com Ícaro & Gilmar

Sexta-feira (20)

21h : Show com Banda Pandora

: Show com Banda Pandora 23h30min: Show nacional com Armandinho

Show nacional com Armandinho Fechando a noite: DJ Chapeleiro Maluco

Sábado (21)

21h : Show com Grupo Sambary

: Show com Grupo Sambary 23h30min: Show nacional com Israel & Rodolffo

Domingo (22)