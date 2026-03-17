Cultura e Lazer

Norte do RS
Notícia

Expopedras começa na quinta com venda de peças preciosas e shows nacionais em Ametista do Sul

Feira reúne setor de pedras preciosas e turismo. Evento retorna após quatro anos e terá shows gratuitos ao longo do fim de semana

Eduarda Costa

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS