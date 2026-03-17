Expopedras começa na quinta com venda de peças preciosas e shows nacionais em Ametista do Sul

A 14ª Expopedras deve movimentar Ametista do Sul, no norte do Estado, a partir da próxima quinta-feira (19). A feira é voltada ao setor de pedras preciosas extraídas no município, que é um dos principais polos de ametista do país.
O evento retorna após quatro anos, em um momento positivo da mineração local. Conforme a presidente da Cooperativa de Garimpeiros do Médio Alto Uruguai (Coogamai), Maria Antonia Cassol, em 2025 foram produzidas seis mil toneladas de ametista, com comercialização próxima de R$ 75 milhões.
— Nós, do setor da mineração, estamos com uma expectativa grande para a feira. Vamos expor nossas melhores peças, tudo o que temos de mais bonito e precioso que foi extraído durante esses últimos anos — afirma Maria Antonia.
Atualmente, a cooperativa reúne 1,5 mil garimpeiros. A estimativa é de que mais de 40 mil pessoas atuem em toda a cadeia regional ligada ao comércio de pedras. Além da comercialização das pedras, a feira também deve impulsionar o turismo nas cavernas desativadas, transformadas em restaurantes, bares, vinícolas e hotéis.
A Expopedras também terá transmissão ao vivo do Jornal do Almoço, no sábado (21). A feira segue até domingo (22), na Praça Central de Ametista do Sul, com entrada gratuita. Há cobrança apenas para camarotes e área VIP da arena de shows (confira programação completa abaixo).
Programação de shows
Quinta-feira (19)
- 14h30min: Abertura Oficial, na Praça Central
- 19h: Show de Gerson Rufino e Marcos Nunes
- 20h30min: Show com a Banda Brilha Som
- 23h: Show nacional com Ícaro & Gilmar
Sexta-feira (20)
- 21h: Show com Banda Pandora
- 23h30min: Show nacional com Armandinho
- Fechando a noite: DJ Chapeleiro Maluco
Sábado (21)
- 21h: Show com Grupo Sambary
- 23h30min: Show nacional com Israel & Rodolffo
Domingo (22)
- 19h: Show com Erlon & Marcos
- 20h30min: Show nacional com Edson & Hudson.