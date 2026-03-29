Entre parreirais e campos de lavanda, famílias transformam produção agrícola em turismo

Colher uva direto do parreiral e caminhar entre campos de lavanda — experiências até então restritas a moradores do interior tornaram-se acessíveis ao público em Vila Maria, no norte gaúcho.

Nos últimos anos, famílias decidiram abrir as portas de suas propriedades para receber visitantes e transformar a rotina do campo em turismo. O que antes era produção agrícola e trabalho diário, agora também é vivência e geração de renda.

Às margens da RS-324, a vinícola e restaurante Casa Bianchi mantém a essência da lida rural, mas convida o público a fazer parte dela. Logo na chegada, os visitantes podem circular entre os parreirais, colher as próprias uvas e pesar a produção antes de levar para casa.

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Também é possível degustar vinhos, sucos e espumantes produzidos nos oito hectares de vinhedos. O empreendimento nasceu de um sonho antigo do proprietário, Sidnei Bianchi.

— Quando eu era mais guri, eu ia para a Serra para colher uva e ganhar o meu dinheiro para comprar meus tênis e cadernos para ir para o colégio. Foi de lá que veio a inspiração de plantar meus vinhedos aqui na região de Vila Maria. O projeto de plantar o meu primeiro vinhedo foi em 2000 — relembra.

Mesmo quando muitos produtores da região substituíam vinhedos por soja e milho, Bianchi apostou na uva e inaugurou a vinícola em 2019. Hoje, o espaço também oferece hospedagem dentro de uma antiga pipa de vinho.

Novo propósito no campo

Família Roy decidiu investir na lavanda como turismo rural. Reprodução / RBS TV

A poucos quilômetros da vinícola, a família Roy também decidiu transformar a propriedade. Onde antes tinha soja, hoje florescem cerca de 30 mil pés de lavanda no Caminhos de Lavanda.

— A gente já vinha aqui quando era criança. Há pouco tempo atrás, começamos a ver esse lugar com outros olhos. O pôr do sol é maravilhoso. Com a ideia de uma mudança de propósito de vida, nós tivemos o desejo de procurar algo diferente para fazer — conta uma das proprietárias, Carolina Roy.

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Depois de pesquisas e visitas a outros lavandários, a família apostou na planta como símbolo de uma nova fase. Todos participaram do projeto: pais, filhos e netos.

No alto do morro, um bistrô inspirado na cultura francesa, referência às origens da família, completa a experiência. O espaço oferece produtos à base de lavanda, doces e até drinques temáticos. Além dos campos perfumados, o passeio também oferece uma trilha sensorial e área para piquenique.