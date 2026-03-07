Cultura e Lazer

Passo Fundo
Notícia

Em atuação há 10 anos, Rito Espaço Coletivo enfrenta restrição de público e falta de recursos

Espaço de cultura independente completa uma década em 2026, mas baixa arrecadação impossibilita mudanças para receber eventos de maior porte

Amanda de Andrade

Repórter

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