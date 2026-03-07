Em atuação há 10 anos, Rito Espaço Coletivo enfrenta restrição de público e falta de recursos

O espaço cultural ampliou a sua programação ao longo da última década. Diogo Zanatta / Rito Espaço Coletivo

Criado como sede do Grupo Ritornelo de Teatro, o Rito Espaço Coletivo completa 10 anos de atuação em Passo Fundo. O espaço se consolidou, ao longo do tempo, como um polo da cultura local independente, marcado pela diversidade de agenda e de público.

Localizado na Rua Aníbal Bilhar, n° 900, bairro Lucas Araújo, o lugar ampliou sua programação na última década, com teatros, shows, debates e feiras de economia circular. Atualmente, porém, enfrenta restrição de público e incerteza quanto à agenda interna para 2026.

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Hoje, a parte interna pode receber apenas 41 pessoas por evento, conforme exigência do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI), do Corpo de Bombeiros. Para ampliar a capacidade, será necessária uma intervenção estrutural, o que demanda verba. Com isso, a realização de eventos de maior porte está suspensa.

Longevidade exige recursos

A sustentabilidade financeira depende, principalmente, da circulação do Grupo Ritornelo fora da sede. As atividades do grupo, a venda de espetáculos para prefeituras e os projetos viabilizados por leis de incentivo garantem a manutenção do espaço.

Hoje, o local está autorizado a receber apenas 41 pessoas por evento. Diogo Zanatta / Divulgação

Oficinas realizadas no Lar da Menina — instituição beneficente que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade — custeiam mais da metade das despesas mensais.

Em contrapartida, os eventos promovidos na sede são, em sua maioria, gratuitos e não geram arrecadação suficiente para cobrir os custos fixos do espaço. Despesas com luz, água, aluguel, alarme, manutenção e internet somam quase R$ 3 mil por mês.

O Bloquito, evento já tradicional de Carnaval, por exemplo, não cobra ingresso e arrecada recursos principalmente com venda de bebidas. A coordenação do espaço afirma que a ação não garante a sustentabilidade do espaço, mas contribui para a mobilização de artistas locais e para a ocupação cultural da rua.

Grupo de teatro Ritornelo é a principal fonte de receita para manter o espaço aberto. Diogo Zanatta / Divulgação

— A gente sobreviveu dez anos já, então é possível que a gente sobreviva mais um ano, mas é sempre um passo de cada vez — afirma o coordenador Miraldi Junior de Oliveira da Costa.

Uma campanha de apoio mensal chegou a reunir cerca de 70 colaboradores em 2025, mas hoje conta com menos de 10 contribuintes ativos.

Circulação fora do Estado

Enquanto o calendário interno permanece indefinido, o Grupo Ritornelo projeta apresentações fora do Rio Grande do Sul. O grupo participará, entre 21 e 22 de março, da Maratona Cultural de Florianópolis, em Santa Catarina. O evento reúne artistas como Adriana Calcanhotto e Marisa Monte.

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