Cultura e Lazer

Paixão nacional
Notícia

Dirigido por gaúcho, "O Velho Fusca" chega aos cinemas com história sobre família e reconciliação

Longa de Emiliano Ruschel tem Tonico Pereira, Cleo Pires e Danton Mello no elenco. Trilha sonora original conta com Jorge Aragão e Xande de Pilares

Kimberlly Kappenberg

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