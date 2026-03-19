Dirigido por gaúcho, "O Velho Fusca" chega aos cinemas com história sobre família e reconciliação

Caio Manhente vive Junior na trama. O Velho Fusca / Reprodução

Estreia nesta quinta-feira (19) O Velho Fusca, filme que mistura comédia, drama e o apelo emocional de um dos ícones automobilísticos mais queridos do país. No norte gaúcho, a expectativa é ainda maior, já que o longa carrega o DNA local através de seu diretor e de uma campanha especial para os cinéfilos da região.

O nome por trás da obra é Emiliano Ruschel, ator e diretor natural de Lagoa Vermelha e criado em Passo Fundo. Além da estreia na cidade, ele comemora a exibição em 25 estados, de norte a sul do Brasil.

— É um filme que fala sobre conflito de gerações, é pra família. Dá pra levar pai, mãe, avó e filhos — adianta.

Fusca como ponte entre gerações

A trama apresenta Junior (Caio Manhente), um jovem em busca de seu lugar no mundo que descobre, na garagem, um fusca antigo do avô (Tonico Pereira). Um homem endurecido pelas memórias de guerra, o avô guarda feridas que o veículo vai ajudar a reabrir e curar.

— Toda a família tem problemas, divergências, o famoso cabeça dura rabugento que acaba separado da família. Mas o tempo passa tão rápido e a gente acaba perdendo essa pessoa. É um tempo que não volta — revela Ruschel sobre a trama.

A história traz a energia característica do Rio de Janeiro, mas o diretor destaca que o elemento central é o fusca, utilizado como uma ponte para reconstruir laços familiares e promover o encontro entre diferentes gerações. O elenco conta ainda com Cleo Pires, Danton Mello e Christian Malheiros.

— Fizemos também nove canções originais pro filme, com artistas como Jorge Aragão e Xande de Pilares. O álbum do Velho Fusca já está disponível no Spotify — conta o diretor.

Ação em Passo Fundo

Para celebrar a estreia, o fusca utilizado nas gravações está exposto no Passo Fundo Shopping. Conforme Ruschel, o veículo foi adquirido para a produção e reformado ao longo das gravações, tendo a restauração finalizada no norte gaúcho.

Aproveitando a presença do "protagonista" de O Velho Fusca, o shopping lançou uma campanha de sorteio de ingressos através das redes sociais, incentivando a participação do público local para prestigiar o cinema nacional. A distribuição das entradas começa justamente nesta quinta.