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No tapete vermelho
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De Passo Fundo para o Oscar: atriz de "O Agente Secreto" leva sotaque gaúcho ao mundo

Natural da cidade do norte gaúcho, atriz e produtora Rafaela Pavin ganhou destaque no longa que concorre a quatro estatuetas

Amanda de Andrade

Repórter

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