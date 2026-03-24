De circo a artes visuais: Passo Fundo terá tarde cultural no Parque da Gare

Atividades acontecem no Anfiteatro e na Galeria Estação da Arte. Diogo Zanatta / Especial

O Parque da Gare será o centro cultural de Passo Fundo no próximo domingo (29), ao receber a programação do projeto Nossa Arte Circula RS. A iniciativa, promovida pelo Sistema Fecomércio, oferece uma agenda totalmente gratuita que abrange música, literatura, artes cênicas e visuais.

O projeto foi criado com o objetivo de fortalecer o setor cultural gaúcho e ampliar o acesso da população à arte após os impactos das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024. Passo Fundo é um dos 33 municípios que recebem programações simultâneas, mobilizando centenas de profissionais da cultura de todo o Estado.

Programação diversificada

As atividades no norte do Estado começam às 15h, com atrações para diferentes públicos. No Anfiteatro da Gare, o espetáculo circense “Circo In Verso” promete encantar o público, enquanto a Galeria Estação da Arte recebe a contação de histórias “Jóty, o Tamanduá”.

A partir das 16h, a literatura e a música ganham espaço com a performance “O Resgate do Leitor Desaparecido”, em frente ao lago, e o show de Preta Melodia no Anfiteatro. Às 16h30min, as artes visuais ocupam a Galeria com a intervenção “TerraGrita em Movimento”.

O final da tarde contará com mais música no Anfiteatro, às 17h, com o grupo The Dogs apresentando temas de filmes. O encerramento da jornada cultural ocorre às 18h30min, na Galeria Estação da Arte, com a encenação da peça teatral “Terra sem Mapa”.

Além de proporcionar lazer gratuito, o "Nossa Arte Circula RS" busca incentivar a economia criativa e valorizar a produção artística local, promovendo o encontro direto entre artistas gaúchos e a comunidade. Todos os artistas participantes foram selecionados por meio de um processo que reuniu propostas de diversas regiões do RS, garantindo a representatividade da produção estadual.

Serviço: